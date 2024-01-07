РФ запустила 63 "Кинжала" с начала войны — Воздушные силы

Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Украина сбила 25 таких ракет.
Сколько "Кинжалов" запустила РФ с начала войны и сколько сбили
Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, начиная с 4 мая 2023 года Украина сбила 25 ракет "Кинжалов". Всего Россия запустила 63 таких ракет с начала полномасштабного вторжения.
Также Игнат прокомментировал видео, снятое во время массированной ракетной атаки на Киев. На кадрах одна из ракет врага упала в Днепр. Он отметил, что пока не подтверждено, что это был "Кинжал".
Стоит отметить, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения. До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.
Масштабный обстрел Украины 2 января
Напомним, российские оккупанты 2 января повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Под ударом находились Киев и Харьков. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".
В Харькове было зафиксировано три попадания ракет в Шевченковском районе. В Киеве была значительно повреждена многоэтажка в Соломенском районе.
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