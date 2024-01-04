Возможно ли спрогнозировать сроки массированной ракетной атаки РФ — объяснение спикера ПС ВСУ

Как ПС ВСУ готовятся к массированным ракетным атакам армии РФ по Украине

Игнат объяснил, что командование российской оккупационной армии РФ принимает решение о проведении ракетных атак по Украине непосредственно накануне нанесения ударов.

Есть соответствующие службы, есть разведка, которая может иметь какую-то информацию о подготовке к удару. Вычислить нельзя. То, что задают вопросы всегда в эфирах, а потом вырывают из контекста некоторые вещи, уже там устанавливают "сроки"... Кто говорит четыре дня...Ну как мы можем знать когда враг планирует? – отмечает Игнат. Поделиться

Спикер ПС ВСУ добавил, что российские военные преступники могут заранее планировать характерные удары, например по Киеву или Одессе с назначением конкретного дня, а затем по каким-то причинам резко все отменить.

Все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые враг перед собой ставит и к складывающейся обстановке, учитывая различные факторы. Особенно разведданные, у которых есть враг, погодные условия и т.д. Здесь уже решение принимается непосредственно накануне. Поэтому высчитывать какие-либо даты не нужно, - отмечает Игнат. Поделиться

Он посоветовал всегда сохранять бдительность, ведь российские оккупанты могут начать массированные атаки в любой день.

Прогнозы делать, конечно, можно. На подготовку к массированному обстрелу понятно нужно определенное время, но давайте не будем ставить какие-либо четкие сроки, привязываться к определенным датам. Как видим, противник не всегда привязывается к своим сакральным датам, к нашим датам, а бьет, чтобы было неожиданно для нас, – советует представитель ПС ВСУ. Поделиться

Что известно о враждебной тактике использования БПЛА во время атак по Украине

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отмечает, что оккупационная армия РФ совершает постоянные атаки по Украине с помощью БПЛА с целью держать украинцев в постоянном напряжении.

Враг в принципе беспилотники типа "Шахед" запускает каждую ночь. В принципе для того, чтобы держать в напряжении страну, чтобы раздавалась воздушная тревога, ну и соответственно какие-то другие задачи, выполняемые БПЛА. Это не просто так, что они его пустили и все. Каждый БПЛА идет к своей цели, которую хочет поразить, которую ему задали задачу. Таким образом, они работают довольно столь длительное время, - объясняет Игнат. Поделиться

По его словам, преступная армия РФ продолжает совершать террор против населения Украины с помощью атак ударными БпЛА.