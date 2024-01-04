Возможно ли спрогнозировать сроки массированной ракетной атаки РФ — объяснение спикера ПС ВСУ

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, точно предсказать время массированной ракетной атаки преступной армии РФ по Украине невозможно.
Как ПС ВСУ готовятся к массированным ракетным атакам армии РФ по Украине
Игнат объяснил, что командование российской оккупационной армии РФ принимает решение о проведении ракетных атак по Украине непосредственно накануне нанесения ударов.
Спикер ПС ВСУ добавил, что российские военные преступники могут заранее планировать характерные удары, например по Киеву или Одессе с назначением конкретного дня, а затем по каким-то причинам резко все отменить.
Он посоветовал всегда сохранять бдительность, ведь российские оккупанты могут начать массированные атаки в любой день.
Что известно о враждебной тактике использования БПЛА во время атак по Украине
Спикер командования Воздушных сил ВСУ отмечает, что оккупационная армия РФ совершает постоянные атаки по Украине с помощью БПЛА с целью держать украинцев в постоянном напряжении.
По его словам, преступная армия РФ продолжает совершать террор против населения Украины с помощью атак ударными БпЛА.
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