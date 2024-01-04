Чи можливо спрогнозувати терміни масованої ракетної атаки РФ — пояснення речника ПС ЗСУ

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, точно передбачити час масованої ракетної атаки злочинної армії РФ по Україні неможливо.
Як ПС ЗСУ готуються до масованих ракетних атак армії РФ по Україні
Ігнат пояснив, що командування російської окупаційної армії РФ приймає рішення щодо проведення ракетних атак по Україні безпосередньо напередодні завдання ударів.
Речник ПС ЗСУ додав, що російські військові злочинці можуть заздалегідь планувати характерні удари, наприклад по Києву, чи Одесі із призначенням конкретного дня, а потім за якихось причин різко все відмінити.
Він порадив звжди зберігати пильність, адже російські окупанти можуть почати масовані атаки у будь-який день.
Що відомо про ворожу тактику використання БпЛА під час атак по Україні
Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначає, що окупаційна армія РФ здійснює постійні атаки по Україні за допомогою БпЛА із метою тримати українців у постійні напрузі.
За його словами, злочинна армія РФ продовжує чинити терор проти населення України за допомогою атак ударними БпЛА.