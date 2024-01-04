Чи можливо спрогнозувати терміни масованої ракетної атаки РФ — пояснення речника ПС ЗСУ

Як ПС ЗСУ готуються до масованих ракетних атак армії РФ по Україні

Ігнат пояснив, що командування російської окупаційної армії РФ приймає рішення щодо проведення ракетних атак по Україні безпосередньо напередодні завдання ударів.

Є відповідні служби, є розвідка, які можуть мати якусь інформацію щодо підготовки до удару. Вирахувати не можливо. Те, що задають питання завжди в ефірах, а потім виривають з контексту деякі речі, вже там встановлюють "терміни"... Хтось каже чотири дні...Ну як ми можемо знати коли ворог планує? - зазначає Ігнат. Поширити

Речник ПС ЗСУ додав, що російські військові злочинці можуть заздалегідь планувати характерні удари, наприклад по Києву, чи Одесі із призначенням конкретного дня, а потім за якихось причин різко все відмінити.

Все буде відбуватися відповідно до тих завдань, які ворог перед собою ставить і до обстановки, яка складається, враховуючи різні фактори. Особливо розвіддані, які має ворог, погодні умови тощо. Тут вже рішення приймається безпосередньо напередодні. Тому вираховувати якісь дати не потрібно, - наголошує Ігнат. Поширити

Він порадив звжди зберігати пильність, адже російські окупанти можуть почати масовані атаки у будь-який день.

Прогнози робити звичайно можна. На підготовку до масованого обстрілу зрозуміло потрібен певний час, але давайте не будемо ставити якісь чіткі терміни, прив'язуватися до певних дат. Як бачимо, противник не завжди прив'язується до своїх сакральних дат, до наших дат, а б'є, щоб було несподівано для нас, - радить речник ПС ЗСУ. Поширити

Що відомо про ворожу тактику використання БпЛА під час атак по Україні

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначає, що окупаційна армія РФ здійснює постійні атаки по Україні за допомогою БпЛА із метою тримати українців у постійні напрузі.

Ворог в принципі безпілотники типу "Шахед" запускає щоночі. В принципі для того, щоб тримати в напрузі країну, щоб лунала повітряна тривога, ну і відповідно якісь інші завдання, які виконують БПЛА. Це ж не просто так, що вони його пустили й все. Кожний БПЛА йде до своєї цілі, яку хоче уразити, яку йому задали задачу. Таким чином вони працюють доволі такий тривалий час, - пояснює Ігнат. Поширити

За його словами, злочинна армія РФ продовжує чинити терор проти населення України за допомогою атак ударними БпЛА.