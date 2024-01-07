РФ запустила 63 "Кинджали" з початку війни — Повітряні сили

Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Україна збила 25 таких ракет.

Скільки "Кинджалів" запустила РФ з початку війни і скільки збили

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, починаючи з 4 травня 2023 року Україна збила 25 ракет “Кинджалів”. Всього Росія запустила 63 таких ракет з початку повномасштабного вторгнення.

Саме тоді ми з весни минулого року отримали Patriоt і отримали можливість знищувати аеробалістичні ракети, - заявив речник. Поширити

Також Ігнат прокоментував відео, яке було знято під час масованої ракетної атаки на Київ. На кадрах одна з ракет ворога впала у Дніпро. Він зазначив, що поки не підтверджено, що це був "Кинджал".

То могло упасти будь-що. Тому можна буде сказати, що це за тип, коли його побачиш, - додав він. Поширити

Варто зазначити, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху. До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Масштабний обстріл України 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Під ударом були Київ та Харків. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".

У Харкові було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. У Києві була значно пошкоджена багатоповерхівка у Солом'янькому район.