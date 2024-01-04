Росія вже запускала по Україні північнокорейські балістичні ракети — Білий дім

Росія вже запускала по Україні північнокорейські балістичні ракети

Сполучені Штати стурбовані тим, що російські переговори про придбання в Ірану балістичних ракет малої дальності активно просуваються. Ми оцінюємо, що Росія має намір закупити в Ірану ракетні комплекси", — розповів неназваний американський посадовець.

Поставка іранських ракет може відбутися вже цієї весни, якщо переговори щодо закупівлі продовжаться. Але на поточний момент, як вважають офіційні особи США, угода ще не укладена.

Іранські ракети додадуться до переліку нещодавніх придбань Москви. За словами офіційних осіб США, Росія вже почала отримувати пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет від Північної Кореї.

Офіційні особи США заявили, що бажання Москви придбати іранські ракети стало очевидним у середині грудня, коли російська делегація відвідала іранський навчальний полігон. Там росіяни ознайомилися з балістичними ракетами, включаючи ракету малої дальності "Абабіль", та відповідним обладнанням, яке їм показали аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Зазначається, що у вересні міністр оборони Росії Сергій Шойгу приїздив до Ірану особисто і теж цікавився ракетами "Абабіль".

Військові аналітики кажуть, що отримання Москвою іранських і північнокорейських ракет може дати важливий поштовх для загарбницьких зусиль Росії, яка намагається подолати українську протиракетну оборону.

Удари, які Росія завдала останніми днями, демонструють важливість для росіян наявності великих запасів балістичних ракет, — сказав Фредерік Каган, директор проекту критичних загроз при American Enterprise Institute. Поширити

За словами Кагана, Росія шукала шляхи подолання української ППО шляхом збільшення кількості запущених ракет і коригування типів озброєнь, які вона використовує. "Наявність достатньої кількості балістичних ракет у їхньому арсеналі є дуже важливою частиною цього", – додав він.

Ракетні удари росіян по Україні

Як писав УНІАН, із 29 грудня Росія поновила масовані ракетні удари по Україні, намагаючись повторити свою зимову кампанію минулого року. В той день було запущено 158 засобів повітряного нападу – ракет різних типів та дронів-камікадзе.

2 січня агресор повторив масовану атаку. Українська ППО збила 72 з 99 крилатих ракет. Також було знищено всі 35 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які запустила Росія. Ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що за п'ять діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів.