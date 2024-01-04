Россия уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты — Белый дом

Россия уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты

Соединенные Штаты озабочены тем, что российские переговоры о приобретении у Ирана баллистических ракет малой дальности активно продвигаются. Мы оцениваем, что Россия намерена закупить у Ирана ракетные комплексы", - рассказал неназванный американский чиновник.

Поставка иранских ракет может состояться уже весной, если переговоры по закупке продолжатся. Но на данный момент, как считают официальные лица США, соглашение еще не заключено.

Иранские ракеты прибавятся к перечню недавних приобретений Москвы. По словам официальных лиц США, Россия уже начала получать пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет Северной Кореи.

Официальные лица США заявили, что желание Москвы приобрести иранские ракеты стало очевидно в середине декабря, когда российская делегация посетила иранский учебный полигон. Там россияне ознакомились с баллистическими ракетами, включая ракету малой дальности "Абабиль", и соответствующим оборудованием, которое им показали аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Отмечается, что в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу приезжал в Иран лично и тоже интересовался ракетами "Абабиль".

Военные аналитики говорят, что получение Москвой иранских и северокорейских ракет может дать немаловажный толчок для захватнических усилий России, пытающейся преодолеть украинскую противоракетную оборону.

Удары, нанесенные Россией в последние дни, демонстрируют важность для россиян наличия больших запасов баллистических ракет, — сказал Фредерик Каган, директор проекта критических угроз при American Enterprise Institute. Поделиться

По словам Кагана, Россия искала пути преодоления украинских ПВО путем увеличения количества запущенных ракет и корректировки типов вооружений, которые она использует. "Наличие достаточного количества баллистических ракет в их арсенале очень важная часть этого", - добавил он.

Ракетные удары россиян по Украине

Как писал УНИАН, с 29 декабря Россия возобновила массированные ракетные удары по Украине, пытаясь повторить свою зимнюю кампанию в прошлом году. В тот день было запущено 158 средств воздушного нападения – ракет разных типов и дронов-камикадзе.

2 января агрессор повторил массированную атаку. Украинская ПВО сбила 72 из 99 крылатых ракет. Также были уничтожены все 35 ударных БПЛА "Shahed-136/131", которые запустила Россия. Вечером президент Владимир Зеленский заявил, что через пять суток враг выпустил по Украине по меньшей мере 500 ракет и дронов.