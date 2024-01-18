Китай уважно стежив за використанням Росією «Кинджалів» проти України, щоб побачити, як ця ракета протистоїть американським системам ППО на озброєнні ЗСУ.

Китай стежив за використанням "Кинджалів" проти України

Business Insider пише, що Пекін сподівається, що його власні гіперзвукові ракети Dongfeng дадуть йому перевагу над США в потенційній війні.

Однак тепер деякі оборонні аналітики в Китаї ставлять під сумнів ефективність розрекламованої російської ракети.

За даними видання, минулого року китайські оборонні журнали з великим інтересом писали про російський «Кинджал», аналізуючи його ефективність проти наданих США систем Patriot і у війні загалом.

Але "Кинджал", рекламований Кремлем як "нестримна" гіперзвукова зброя, був знищений системами Patriot або просто не влучав у ціль. Поширити

Китайські аналітики критикують "Кинджал"

Минулого листопада китайський оборонний аналітик Інь Цзе розкритикував "Кинджал" у військовому журналі Shaanxi Ordnance Industry Science and Technology.

З’являється все більше доказів того, що те, що говорять США та Україна з цього приводу, є правдою, — написав він про збиття ракет. Поширити

Він додав, що ця ракета «навряд чи матиме значний вплив» на полі бою, а маневреність "Кинджала" «не можна порівняти з маневреністю справжньої гіперзвукової ракети».

В китайському оборонному журналі Military Arms написали, що "Кинджал" був у кращому випадку «маргінальною гіперзвуковою ракетою».

Хоча Росія називає "Кинджал" гіперзвуковою ракетою, аналітики з інших країн загалом вважають, що так звана гіперзвукова ракета "Кинджал" насправді є версією тактичної балістичної ракети малої дальності "Іскандер" повітряного базування, — йдеться в повідомленні. Поширити

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення, росіяни запустили по Україні понад 60 таких ракет, 25 з них були збиті українськими силами ППО.

Завдяки ЗРК Patriot Україна може відбивати комбіновані ракетні атаки РФ. Під час масованого обстрілу Росією українських міст на початку 2024 року вдалося знищити відразу 10 “Кинджалів”.