У Києві сапери знешкодили бойову частину ракети "Кинджал" — фото

Знешкодження ракети "Кинджал"

Знешкодження провели у Києві піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

У ДСНС зазначили, що вони працювали у Шевченківському районі Києва, здобуток фахівців – ракета "Кинджал".

Мати справу з різними видами боєприпасів, ракетами, саморобними вибуховими пристроями для саперів ДСНС – це буденна справа, яку вони виконують заради безпеки українського народу. Поширити

Ракетна атака РФ 2 січня

2 січня Росія здійснила чергову масовану атаку України. Уночі запустила 35 шахедів, а під ранок 99 ракет: Х-101/Х-555/Х-55 з бомбардувальників Ту-95, Кинджали з літаків МіГ-31К, Калібри з моря та ракети типу Іскандер-М/С-300/С-400 з півночі.

Сили ППО знищили всі ударні дрони і 72 із 99 ракет, зокрема усі Кинджали та Калібри. 59 із 70 ракет Х-101/Х-555/Х-55 було збито.

У Києві внаслідок ракетної атаки сталися численні пожежі і руйнування, зокрема в житлових будинках. Двоє людей загинули у столиці. Ще дві жертви виявили у Київській області.

У Харкові є загибла та більше 50 поранених.

Загалом загинуло 5 осіб, більше 120 людей отримали поранення.

Більше того, у Білому домі 5 січня заявили, що Росія використала проти України північнокорейські балістичні ракети. 30-го грудня армія РФ випустила щонайменше одну з цих ракет, а 2-го січня – декілька.