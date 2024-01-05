У Києві сапери знешкодили бойову частину ракети "Кинджал" — фото

5 січня українські сапери знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал".
Знешкодження ракети "Кинджал"
Знешкодження провели у Києві піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.
У ДСНС зазначили, що вони працювали у Шевченківському районі Києва, здобуток фахівців – ракета "Кинджал".
Ракетна атака РФ 2 січня
2 січня Росія здійснила чергову масовану атаку України. Уночі запустила 35 шахедів, а під ранок 99 ракет: Х-101/Х-555/Х-55 з бомбардувальників Ту-95, Кинджали з літаків МіГ-31К, Калібри з моря та ракети типу Іскандер-М/С-300/С-400 з півночі.
Сили ППО знищили всі ударні дрони і 72 із 99 ракет, зокрема усі Кинджали та Калібри. 59 із 70 ракет Х-101/Х-555/Х-55 було збито.
У Києві внаслідок ракетної атаки сталися численні пожежі і руйнування, зокрема в житлових будинках. Двоє людей загинули у столиці. Ще дві жертви виявили у Київській області.
У Харкові є загибла та більше 50 поранених.
Загалом загинуло 5 осіб, більше 120 людей отримали поранення.
Більше того, у Білому домі 5 січня заявили, що Росія використала проти України північнокорейські балістичні ракети. 30-го грудня армія РФ випустила щонайменше одну з цих ракет, а 2-го січня – декілька.
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