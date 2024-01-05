В Киеве саперы обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал" — фото

Саперы обезвредили ракету "Кинжал"

Уничтожение провели в Киеве пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

В ГСЧС отметили, что они работали в Шевченковском районе Киева, достижение специалистов - ракета "Кинжал".

Иметь дело с разными видами боеприпасов, ракетами, самодельными взрывными устройствами для саперов ГСЧС – это обыденное дело, которое они выполняют ради безопасности украинского народа. Поделиться

Ракетная атака РФ 2 января

2 января Россия совершила очередную массированную атаку Украины. Ночью запустила 35 шахедов, а к утру 99 ракет: Х-101/Х-555/Х-55 с бомбардировщиков Ту-95, Кинжалы из самолетов МиГ-31К, Калибры с моря и ракеты типа Искандер-М/С-300/С -400 с севера.

Силы ПВО уничтожили все ударные дроны и 72 из 99 ракет, в том числе все Кинжалы и Калибры. 59 из 70 ракет Х-101/Х-555/Х-55 были сбиты.

В Киеве в результате ракетной атаки произошли многочисленные пожары и разрушения, в том числе в жилых домах. Два человека погибли в столице. Еще две жертвы обнаружили в Киевской области.

В Харькове есть погибшая и более 50 раненых.

В общей сложности погибли 5 человек, более 120 человек получили ранения.

Более того, в Белом доме 5 января заявили, что Россия использовала против Украины северокорейские баллистические ракеты. 30 декабря армия РФ выпустила по меньшей мере одну из этих ракет, а 2 января несколько.