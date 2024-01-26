США готовятся к "смертоносной акции" со стороны КНДР

По убеждению американских властей, северокорейский диктатор Ким Чен Ын в ближайшее время может осуществить некую "смертоносную акцию" против Южной Кореи. Это послужило причиной волнений в официальном Вашингтоне.

КНДР может устроить "смертоносную акцию"

Об этом узнало американское издание New York Times от своих инсайдеров.

Анонимные источники предупреждают, что новая жесткая риторика Ким Чен Ына является частью серии провокаций и ее нужно воспринимать серьезно.

Несмотря на это, в Вашингтоне пока не видят прямого риска полномасштабной войны на Корейском полуострове.

Ким может, например, нанести удары с артиллерии по позициям Южной Кореи, как это было в 2010 году. Тогда погибли военные с обеих сторон, а также гражданские лица на Юге, но обе стороны вскоре прекратили огонь. Поделиться

Агрессивные настроения северокорейского диктатора стали очевидны после серии запусков крылатых ракет, испытания нового вооружения, а также отказа от идеи мирного воссоединения с Южной Кореей.

Более того, инсайдеры утверждают, что Ким Чен Ына "вдохновляет" усиление сотрудничества с командой Путина.

В то же время американские ведомства пока не видят признаков того, что КНДР готовится к великой войне, в частности, из-за решения передать РФ артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты. Поделиться

КНДР может передать РФ еще больше баллистики

Недавно также стало известно, что в США и ЕС взволнованы из-за возможного роста поставок России северокорейских ракет и боеприпасов.

Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, уже применявшиеся для ударов по украинским городам. Поделиться

По убеждению американских чиновников, характер угрозы безопасности со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.