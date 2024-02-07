Армія РФ щонайменше 9 разів атакувала Україну ракетами КНДР — США

Представник США в ООН Роберт Вуд заявив, що Україна продовжує шукати шлях до миру відповідно до принципів Статуту ООН, незважаючи на те, що президент РФ Володимир Путін не ставиться до можливості мирного врегулювання серйозно.
РФ використовує ракети КНДР для атаки на територію України
Росія щонайменше 9 разів обстрілювала Україну ракетами, отриманими від Північної Кореї. Про це під час засідання Радбезу ООН заявив заступник постпреда США Роберт Вуд.
За його словами, Росія і Північна Корея мають понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Радбезу.
За словами представника США, Україна продовжує шукати шлях до миру відповідно до принципів Статуту ООН, незважаючи на те, що президент РФ Володимир Путін не ставиться до можливості мирного врегулювання серйозно.
Він також зазначив, що саме Росія несе відповідальність за смерть людей у Лисичанську 3 лютого 2024 року. Вуд заявив, що всі сторони війни мають мінімізувати втрати серед цивільного населення. Україна продемонструвала готовність дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом.
Американський дипломат також сказав, що Росія лише імітує турботу про українських мирних людей на окупованих територіях. Москва розпочала війну, а її агресія проти України є порушенням Статуту ООН і територіальної цілісності незалежної країни. Причина полягає в бажанні Путіна знищити Україну.
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