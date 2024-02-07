Армія РФ щонайменше 9 разів атакувала Україну ракетами КНДР — США

Представник США в ООН Роберт Вуд заявив, що Україна продовжує шукати шлях до миру відповідно до принципів Статуту ООН, незважаючи на те, що президент РФ Володимир Путін не ставиться до можливості мирного врегулювання серйозно.

РФ використовує ракети КНДР для атаки на територію України

Росія щонайменше 9 разів обстрілювала Україну ракетами, отриманими від Північної Кореї. Про це під час засідання Радбезу ООН заявив заступник постпреда США Роберт Вуд.

За його словами, Росія і Північна Корея мають понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Радбезу.

Ці незаконні поставки зброї і потенційна передача технологій з Росії в КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, — сказав він. Поширити

За словами представника США, Україна продовжує шукати шлях до миру відповідно до принципів Статуту ООН, незважаючи на те, що президент РФ Володимир Путін не ставиться до можливості мирного врегулювання серйозно.

Навіть коли ми сидимо тут, Росія продовжує нехтувати міжнародним правом, подвоюючи свої порушення ембарго ООН на постачання зброї в Корейську Народно-Демократичну Республіку, — сказав Вуд.

Він також зазначив, що саме Росія несе відповідальність за смерть людей у Лисичанську 3 лютого 2024 року. Вуд заявив, що всі сторони війни мають мінімізувати втрати серед цивільного населення. Україна продемонструвала готовність дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом.

Американський дипломат також сказав, що Росія лише імітує турботу про українських мирних людей на окупованих територіях. Москва розпочала війну, а її агресія проти України є порушенням Статуту ООН і територіальної цілісності незалежної країни. Причина полягає в бажанні Путіна знищити Україну.

Що відомо про нову партію зброї Росії від КНДР

Особливо зараз потрібно продемонструвати повну надійність Європи та дієвість її рішень. Агресія Росії проти Європи, що була розпочата Москвою на європейському фронті, поповнилася черговим спільником Росії, а саме — снарядами для артилерії та балістичними ракетами від Північної Кореї. Вони вже б’ють по наших містах — на додачу до іранських "Шахедів", які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає мільйон артилерійських снарядів від Пхеньяна, — зазначає глава держави. Поширити

Президент висловив жаль з приводу того, що реалізація плану країн ЄС із надання мільйону артилерійських снарядів Україні затягується вже досить тривалий час.