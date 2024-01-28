КНДР знову запустила кілька крилатих ракет зі східного узбережжя

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя. Це другий подібний запуск менш як за тиждень.

Що відомо про другий запуск ракет КНДР

Запуск відбувся близько 8 години ранку за місцевим часом, заявив JCS, не уточнивши, скільки ракет було випущено.

Підсилюючи спостереження та пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами та відстежують додаткові ознаки та дії з боку Північної Кореї, — йдеться у заяві. Поширити

До слова, це вже другий запуск крилатої ракети в цьому році після того, як у середу Північна Корея провела випробування стратегічних крилатих ракет під назвою "Pulhwasal-3-31" в напрямку Жовтого моря.

Експерти вважають, що "Pulhwasal-3-31" є крилатою ракетою, здатною нести ядерну зброю, враховуючи, що цифра в її назві збігається з цифрою в назві "Hwasan-31", тактичної ядерної боєголовки, яку Північна Корея вперше представила в березні 2023 року.

Що відомо про постачання ракет Північною Кореєю Росії

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що РФ використовувала для ударів по Україні придбані у Північної Кореї балістичні ракети.

5 січня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не підтвердив інформацію щодо використання Росією балістичних ракет, які їй передала КНДР, а речник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному назвав важливою заяву Білого дому про застосування Росією ракет з Північної Кореї та додав, що інформацію вивчають та аналізують "на полі бою".

Велика Британія засудила постачання ракет КНДР Росії. Очільник Міноборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що Росія вже використала балістичні ракети від КНДР проти України та що "Північна Корея повинна заплатити високу ціну за підтримку Росії".

Уже 9 січня 47 країн у спільній заяві засудили постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії. 10 січня використання північнокорейських ракет РФ засудили члени Радбезу ООН.