КНДР снова запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет со своего восточного побережья. Это второй подобный запуск менее чем через неделю.

Что известно о втором запуске ракет КНДР

Запуск состоялся около 8 часов утра по местному времени, заявил JCS, не уточнив, сколько ракет было выпущено.

Усиливая наблюдение и бдительность, наши военные тесно сотрудничают с Соединенными Штатами и отслеживают дополнительные признаки и действия Северной Кореи, — говорится в заявлении. Поделиться

К слову, это уже второй запуск крылатой ракеты в этом году после того, как в среду Северная Корея провела испытание стратегических крылатых ракет под названием Pulhwasal-3-31 в направлении Желтого моря.

Эксперты считают, что "Pulhwasal-3-31" является крылатой ракетой, способной нести ядерное оружие, учитывая, что цифра в его названии совпадает с цифрой в названии "Hwasan-31", тактической ядерной боеголовки, которую Северная Корея впервые представила в марте 2023 года. года.

Что известно о поставках ракет по Северной Корее России

21 декабря госпожа США при НАТО Джулиан Смит подчеркнула, что у американцев есть данные, подтвержденные спутниковыми снимками, что КНДР поставила в Россию тысячу контейнеров с военным оборудованием и снарядами.

4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что РФ использовала для ударов по Украине приобретенные у Северной Кореи баллистические ракеты.

5 января спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не подтвердил информацию об использовании Россией баллистических ракет, которые ей передала КНДР, а спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии Общественному назвал важным заявление Белого дома о применении Россией ракет из Северной Кореи и добавил, что информацию изучают и анализируют "на поле боя".

Великобритания осудила поставки ракет КНДР России. Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что Россия уже использовала баллистические ракеты от КНДР против Украины и что "Северная Корея должна заплатить высокую цену за поддержку России".

Уже 9 января 47 стран в совместном заявлении осудили снабжение Северной Кореей баллистических ракет России. 10 января использование северокорейских ракет РФ осудили члены Совбеза ООН.