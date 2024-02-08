Злочинна армія РФ двічі протягом 8 лютого била ракетами по Авдіївці на Донеччині та спричинила загибель місцевої жителькі, і також зруйнувала готель у Кураховому.

Що відомо про наслідки атак армії РФ на Донеччині

За інформацією керівника Донецької ОВА Дмитра Філашкіна, внаслідок злочинних ракетних атак російських окупантів по Авдіївці загинула місцева жителька.

Філашкін додав, що внаслідок ракетних ударів загинула 72-річна жінка та було пошкоджено 2 будинки.

В Авдіївці досі залишаються понад 900 мешканців - кожен із них щодня наражає себе на смертельну небезпеку, - зазначає глава Донецької ОВА.

Між тим представники МВС України повідомили, що російські окупанти обстріляли готель у Кураховому.

Внаслідок ворожої атаки у будівлі спалахнула пожежа.

В МВС зазначили, що по будівлі готелю влучив один снаряд, після чого почалась пожежа на третьому поверсі.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Селідовому

В ніч проти 21 листопада російська армія вдарила 4 ракетами по Селідовому. Руйнувань зазнали лікарня та шахта. Загинув чоловік, шестеро поранених.

Росіяни влаштували масований удар ракетами С-300 по Селидовому Донецької області – атаковані лікарня та шахта. Шістьох людей поранено, один загиблий, під завалами можуть перебувати люди.

Попередньо відомо про пошкоджені 53 багатоквартирних і 10 приватних будинків, чотири заклади освіти, дві адміністративні будівлі, приватне підприємство та 24 транспортні засоби.