Що в ОП кажуть стосовно ситуації в районі Авдіївки

Під час розмови із російською опозиційною журналісткою Юлією Латиніною Подоляк підкреслив, що наразі необхідно дочекатись комплексного військового аналізу поточно ситуації від нового головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Росія накопичує ресурс, який не шкода. Вона витрачає на те, щоб йти вперед дрон, снаряд і мобілізованого. При чому у такій послідовності: спочатку витратимо багато мобілізованих, потім додатково витратимо снаряди, а в кінці витратимо дрон. Тобто, Росія кількісно тиснутиме, - пояснює представник ОП. Поширити

За його словами, тактика відходу з одного населеного пункту, потім з іншого, є невдалою.

Подоляк зазначив, що українське військове керівництво приймає рішення з огляду на необхідність максимального зменшення ймовірних втрат.

Що аналітики та ЗСУ кажуть про ситуацію в районі Авдіївки

За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, злочинна армія РФ перекрила залізничне сполучення в центрі Авдіївки в районі вулиці Чистякова.

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Russian invasion forces reached the railroad connection in central #Avdiivka and are only 700 meters away from cutting the last remaining Ukrainian supply route into the south of the town. pic.twitter.com/gykjcVqgDD — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 9, 2024

Аналітик зазначає, що наразі російські окупанти перебувають буквально за 700 метрів від Індустріального проспекту, який слугує єдиною дорогою, що пов’язує місто із підконтрольною Україні територію.

Український безпілотник скидає снаряд за снарядом на шістьох російських солдат, що наступають, проходять 700 метрів через Авдіївку. У результаті троє з них (як мінімум) поранені дроном. Але немає жодного українського солдата, який міг би протистояти їм у просуванні на захід, - зазначає Рьопке. Поширити

Аналітик заявляє, що із кожним днем ситуація в Авдіївці стає все більш критичною, а в умовах вуличних боїв втрати українських військових стають все більш значними.

У той же час командувач ОСУВ “Таврія” Олександ Тарнавський зазначив, що наразі армія РФ прагне встановити повний контроль над логістичними шляхами на півночі Авдіївки.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог зараз зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку. Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі, - зазначив Тарнавський. Поширити

Командувач ОСУВ “Таврія” додав, що українські військові продовжують давати гідну відсіч російським окупантам та завдавати ворогу численних втрат у особовому складі та військовій техніці.

Сили оборони посилюють рубіж блокування та виставляють додаткові вогневі позиції. Логістичне постачання продовжує здійснюватися.

По всій нашій операційній зоні загалом за минулу добу ворог завдав 17 авіаударів, вчинив 57 штурмових дій та 599 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону. Загальні втрати противника минулої доби склали: 361 російський окупант та 13 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 1 бойова бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів. Нейтралізовано або знищено 145 БпЛА різних типів, - зазначив Тарнавський. Поширити

Що ще кажуть в ОП

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, наразі Кремль намагається затягнути війну, сподіваючись дочекатись припинення військової підтримки України з боку західних партнерів.

При цьому ворог продовжує задіяти тактику “м’ясних штурмів” на пріоритетних для себе напрямках, щоб хоч якось виправдати розв’язану Кремлем злочинну війну.