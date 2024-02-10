За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, наразі зарано робити висновки щодо ймовірного виводу українських військових з Авдіївки.
Що в ОП кажуть стосовно ситуації в районі Авдіївки
Під час розмови із російською опозиційною журналісткою Юлією Латиніною Подоляк підкреслив, що наразі необхідно дочекатись комплексного військового аналізу поточно ситуації від нового головкома ЗСУ Олександра Сирського.
За його словами, тактика відходу з одного населеного пункту, потім з іншого, є невдалою.
Подоляк зазначив, що українське військове керівництво приймає рішення з огляду на необхідність максимального зменшення ймовірних втрат.
Що аналітики та ЗСУ кажуть про ситуацію в районі Авдіївки
За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, злочинна армія РФ перекрила залізничне сполучення в центрі Авдіївки в районі вулиці Чистякова.
Аналітик зазначає, що наразі російські окупанти перебувають буквально за 700 метрів від Індустріального проспекту, який слугує єдиною дорогою, що пов’язує місто із підконтрольною Україні територію.
Аналітик заявляє, що із кожним днем ситуація в Авдіївці стає все більш критичною, а в умовах вуличних боїв втрати українських військових стають все більш значними.
У той же час командувач ОСУВ “Таврія” Олександ Тарнавський зазначив, що наразі армія РФ прагне встановити повний контроль над логістичними шляхами на півночі Авдіївки.
Командувач ОСУВ “Таврія” додав, що українські військові продовжують давати гідну відсіч російським окупантам та завдавати ворогу численних втрат у особовому складі та військовій техніці.
Сили оборони посилюють рубіж блокування та виставляють додаткові вогневі позиції. Логістичне постачання продовжує здійснюватися.
Що ще кажуть в ОП
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, наразі Кремль намагається затягнути війну, сподіваючись дочекатись припинення військової підтримки України з боку західних партнерів.
При цьому ворог продовжує задіяти тактику “м’ясних штурмів” на пріоритетних для себе напрямках, щоб хоч якось виправдати розв’язану Кремлем злочинну війну.
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