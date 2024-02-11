РФ якнайшвидше намагається захопити Авдіївку та Новомихайлівку — Тарнавський

Російські війська намагаються будь-якою ціною і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені минулого літа території.
Ситуація на Авдіївському напрямку
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляє, що російські війська все частіше долучають до штурмових піхотних груп бронегрупи.
Тарнавський також розповів про втрати окупантів минулої доби: вони становили 458 осіб та 25 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Серед знищеної або пошкодженої техніки:
9 танків, 11 бойових бронемашин, 2 артилерійські системи, 2 автомобілі та 1 одиниця спеціальної техніки.
Також злетів у повітря 1 склад боєприпасів. Знищено ще 1 важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 139 БпЛА різних типів.
Ворог учора завдав 25 авіаційних та 2 ракетних удари, вчинив 57 штурмових дій та 663 артобстріли.
Мета армії РФ у районі Авдіївки
Напередодні Тарнавський пояснив, що задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі.
За його словами, українські військові посилюють рубіж блокування, виставляють додаткові вогневі позиції. Логістичне постачання продовжує здійснюватися.
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