Гиперзвуковые истребители Mirage 2000 для Украины. Буданов выступил с заявлением

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов рассчитывает, что Франция вскоре передаст Украине свои гиперзвуковые истребители Mirage 2000 для войны против РФ.

Украина может получить истребители Mirage 2000

По убеждению главы ГРУ, украинские пилоты способны легко овладеть французскими многоцелевыми истребителями Mirage 2000.

Кирилл Буданов также обратил внимание на то, что именно наши пилоты сегодня являются одними из самых высококвалифицированных в мире, ведь у них есть реальный боевой опыт.

Никто никогда не сталкивался с российскими истребителями четвертого поколения, кроме украинских пилотов. Так что наши пилоты смогут с легкостью овладеть этой техникой. Кирилл Буданов Глава ГУР МО Украины

Кроме того, шеф украинской разведки напомнил, что авиация Украины воюет с российским воздушным флотом, который насчитывает 300 самолетов.

Поэтому нам нужна помощь, и я надеюсь, что Французская Республика предоставит нам эти самолеты (гиперзвуковые истребители Mirage 2000 — ред.) — подчеркнул Кирилл Буданов. Поделиться

Буданов оценил влияние помощи Франции на российско-украинскую войну

Глава ГУР выразил искреннюю благодарность народу и правительству Франции.

Он также обратил внимание на то, что абсолютно все предоставленные виды французского оружия уже показали очень весомый результат на фронте.

Мы очень благодарны Франции за то, что она нам помогает. В конце концов они могли бы не делать этого. Впрочем, мы бы хотели больше, это не секрет. Кирилл Буданов Глава ГУР МО Украины

По словам Кирилла Буданова, артиллерийские системы CAESAR хорошо себя зарекомендовали, как и ракеты Scalp-EG.

Он подтвердил, что они продемонстрировали отличную результативность и эффективность на поле боя.