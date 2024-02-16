Гиперзвуковые истребители Mirage 2000 для Украины. Буданов выступил с заявлением

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов рассчитывает, что Франция вскоре передаст Украине свои гиперзвуковые истребители Mirage 2000 для войны против РФ.
Украина может получить истребители Mirage 2000
По убеждению главы ГРУ, украинские пилоты способны легко овладеть французскими многоцелевыми истребителями Mirage 2000.
Кирилл Буданов также обратил внимание на то, что именно наши пилоты сегодня являются одними из самых высококвалифицированных в мире, ведь у них есть реальный боевой опыт.
Кроме того, шеф украинской разведки напомнил, что авиация Украины воюет с российским воздушным флотом, который насчитывает 300 самолетов.
Буданов оценил влияние помощи Франции на российско-украинскую войну
Глава ГУР выразил искреннюю благодарность народу и правительству Франции.
Он также обратил внимание на то, что абсолютно все предоставленные виды французского оружия уже показали очень весомый результат на фронте.
По словам Кирилла Буданова, артиллерийские системы CAESAR хорошо себя зарекомендовали, как и ракеты Scalp-EG.
Он подтвердил, что они продемонстрировали отличную результативность и эффективность на поле боя.
Несмотря на это, бойцам ВСУ нужно больше зенитно-ракетных комплексов SAMP/T-Mamba.
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