Как Украине победить РФ в длительной войне — объяснение Буданова

Как считает глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, в длительной войне победит и страна, которая имеет более мощную экономику и логистику.
Буданов оценил ситуацию на фронте и ходе российско-украинской войны
По словам шефа украинской разведки, по состоянию на сегодня ситуация на полях сражений в Украине остается тяжелой, однако не критической.
Кирилл Буданов также отметил, что русско-украинскую войну нельзя назвать уникальной.
По мнению главы ГУР, не существует таких чудо-технологий, которые позволят кардинально изменить ход длительной войны.
Кирилл Буданов обращает внимание на то, что значительно более важными являются другие факторы.
Буданов раскрыл детали уничтожения БДК "Цезарь Куников"
Как сообщил недавно глава ГУР, потопленный Украиной российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" направлялся из Новороссийска в Севастополь.
Кроме того, указано, что экипаж корабля составлял 90 человек.
Пока украинским разведчикам не удалось выяснить, сколько оккупантов погибли. Эта информация будет обнародована чуть позже.
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