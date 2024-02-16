Как Украине победить РФ в длительной войне — объяснение Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Как Украине победить РФ в длительной войне — объяснение Буданова

Кирилл Буданов
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Источник:  Liberation

Как считает глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, в длительной войне победит и страна, которая имеет более мощную экономику и логистику.

Буданов оценил ситуацию на фронте и ходе российско-украинской войны

По словам шефа украинской разведки, по состоянию на сегодня ситуация на полях сражений в Украине остается тяжелой, однако не критической.

Кирилл Буданов также отметил, что русско-украинскую войну нельзя назвать уникальной.

Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное – от подлодок до стратегической авиации – используется уже давно.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР МО Украины

По мнению главы ГУР, не существует таких чудо-технологий, которые позволят кардинально изменить ход длительной войны.

Кирилл Буданов обращает внимание на то, что значительно более важными являются другие факторы.

Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть и как планировать линии поставок. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику, - объяснил шеф украинской разведки.

Буданов раскрыл детали уничтожения БДК "Цезарь Куников"

Как сообщил недавно глава ГУР, потопленный Украиной российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" направлялся из Новороссийска в Севастополь.

Кроме того, указано, что экипаж корабля составлял 90 человек.

Пока украинским разведчикам не удалось выяснить, сколько оккупантов погибли. Эта информация будет обнародована чуть позже.

Корабль вез груз из города Новороссийск в Севастополь. Корабль был загружен и на переходе был уничтожен беспилотниками. Пятью, если вас это интересует. Дронами Magura V5.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР МО Украины

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