Недавно Международный суд ООН постановил, что Россия не финансировала террористов на востоке Украины до полномасштабного вторжения в Украину, поскольку это касается только передачи средств и не распространяется на поставку военного оборудования.

Буданов прокомментировал решение Суда ООН

В решении Международного суда ООН от 31 января по делу "Украина против России" говорится, что Россию нельзя признавать спонсором терроризма, поскольку российский ЗРК "Бук", которым в 2014 году убили 298 гражданских пассажиров и членов экипажа Боинга МН-17, есть оружием, а не деньгами.

Это позор для международной судебной системы, это решение суда ошибка и катастрофа. Непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, в первую очередь для многих цивилизованных стран, — заявил Буданов. Поделиться

По его словам, соответствующее решение Суда порождает серьезные риски:

“[Получается] если государство-агрессор даст [боевикам-террористам] ЗРК, но не деньги, и они собьют гражданский “Боинг”, то, в принципе, это не будет терроризмом. Кирилл Буданов Начальник ГУР МО

Решение Суда ООН по финансированию Россией терроризма

31 января Международный суд ООН, самая высокая судебная инстанция ООН постановил, что РФ нарушила статьи двух договоров, связанных с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.

В то же время, суд отклонил почти все другие ходатайства Украины относительно действий, совершенных Россией в Крыму и на Донбассе с 2014 года.

Согласно решению суда, финансирование терроризма по содержанию Конвенции касается только передачи средств и не распространяется на поставку военного оборудования и оружия сепаратистам.

Согласно этому решению, передача Россией зенитной ракеты типа «Бук М-1», как постановили нидерландские суды, не подпадает под действие этого запрета.

Украина подала жалобу в Международный суд в 2015 году.

Она также касалась всех видов поставок оружия по России террористическим образованиям, а атаку на автобус в Волновахе 9 января 2015 года, когда погибли 12 мирных жителей, как доказательство «поддержки Россией незаконных вооруженных формирований, осуществляющих террористическую деятельность».