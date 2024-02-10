Сбитие МН-17. Буданов отреагировал на решение Суда ООН по РФ и финансированию терроризма

Недавно Международный суд ООН постановил, что Россия не финансировала террористов на востоке Украины до полномасштабного вторжения в Украину, поскольку это касается только передачи средств и не распространяется на поставку военного оборудования.
Буданов прокомментировал решение Суда ООН
В решении Международного суда ООН от 31 января по делу "Украина против России" говорится, что Россию нельзя признавать спонсором терроризма, поскольку российский ЗРК "Бук", которым в 2014 году убили 298 гражданских пассажиров и членов экипажа Боинга МН-17, есть оружием, а не деньгами.
По его словам, соответствующее решение Суда порождает серьезные риски:
Решение Суда ООН по финансированию Россией терроризма
31 января Международный суд ООН, самая высокая судебная инстанция ООН постановил, что РФ нарушила статьи двух договоров, связанных с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.
В то же время, суд отклонил почти все другие ходатайства Украины относительно действий, совершенных Россией в Крыму и на Донбассе с 2014 года.
Согласно решению суда, финансирование терроризма по содержанию Конвенции касается только передачи средств и не распространяется на поставку военного оборудования и оружия сепаратистам.
Согласно этому решению, передача Россией зенитной ракеты типа «Бук М-1», как постановили нидерландские суды, не подпадает под действие этого запрета.
Украина подала жалобу в Международный суд в 2015 году.
Она также касалась всех видов поставок оружия по России террористическим образованиям, а атаку на автобус в Волновахе 9 января 2015 года, когда погибли 12 мирных жителей, как доказательство «поддержки Россией незаконных вооруженных формирований, осуществляющих террористическую деятельность».
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