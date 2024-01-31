Иск Украины против России. Суд ООН признал РФ частично виновной
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Иск Украины против России. Суд ООН признал РФ частично виновной

Суд ООН
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Источник:  Европейская правда

Международный суд ООН вынес свой вердикт по обвинению России в финансировании терроризма. Иск в суд подала в 2017 году Украина.

Суд ООН вынес решение в пользу Украины

Международный суд ООН 31 января произнес финальное решение по сути по так называемому "Великому делу" Украины против России, включавшему обвинения в финансировании терроризма.

Иск был подан о нарушении Россией двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Обвинения касались эпизодов 2015-2017 годов.

В решении Международного суда, которое зачитала президент Суда Джоан Доногью, Суд признал Россию виновной в нарушении Конвенции о финансировании терроризма по одной из статей – № 9. Суд заявил, что Россия не выполнила обязательств по расследованию случаев финансирования терроризма, на которые неоднократно обращала внимание Украина.

Суд признал необоснованной большую часть обвинений Украины в адрес РФ.

Ключевой проблемой стало то, что Суд избрал консервативный подход к трактовке Конвенции и решил, что финансирование терроризма в понимании Конвенции касается только перечисления средств и не распространяется на предоставление боевикам военной техники и оружия; таким образом, к примеру, поставка "Бука" не подпадает под этот запрет.

В итоге это означает, что Международный суд частично признал Россию виновной в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что известно об обновленной резолюции от ООН

Документ называется "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", отмечается на правительственном портале.

В отличие от предыдущих, эта резолюция касается всех временно оккупированных территорий. И должен в очередной раз привлечь внимание ООН и международного сообщества к преступлениям, совершенным оккупационными властями на ВОТ, – говорится в сообщении.

Документ осуждает пренебрежение Россией нормами международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, незаконного содержания под стражей украинцев и дискриминации жителей ВОТ.

Генассамблея призывает Россию прекратить депортацию украинских детей и предоставить информацию о таких детях ответственным агентствам ООН и международным организациям. А также осуждает целенаправленные атаки ракетами и БПЛА на гражданскую инфраструктуру.

Этой резолюцией Генеральная Ассамблея ООН еще раз подтвердила международно признанные границы Украины и непризнание каких-либо изменений статуса украинских территорий, включая результаты любых так называемых выборов, – отметили в Минреинтеграции.

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