Иск Украины против России. Суд ООН признал РФ частично виновной

Международный суд ООН вынес свой вердикт по обвинению России в финансировании терроризма. Иск в суд подала в 2017 году Украина.
Суд ООН вынес решение в пользу Украины
Международный суд ООН 31 января произнес финальное решение по сути по так называемому "Великому делу" Украины против России, включавшему обвинения в финансировании терроризма.
Иск был подан о нарушении Россией двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Обвинения касались эпизодов 2015-2017 годов.
В решении Международного суда, которое зачитала президент Суда Джоан Доногью, Суд признал Россию виновной в нарушении Конвенции о финансировании терроризма по одной из статей – № 9. Суд заявил, что Россия не выполнила обязательств по расследованию случаев финансирования терроризма, на которые неоднократно обращала внимание Украина.
Суд признал необоснованной большую часть обвинений Украины в адрес РФ.
В итоге это означает, что Международный суд частично признал Россию виновной в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Что известно об обновленной резолюции от ООН
Документ называется "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", отмечается на правительственном портале.
Документ осуждает пренебрежение Россией нормами международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, незаконного содержания под стражей украинцев и дискриминации жителей ВОТ.
Генассамблея призывает Россию прекратить депортацию украинских детей и предоставить информацию о таких детях ответственным агентствам ООН и международным организациям. А также осуждает целенаправленные атаки ракетами и БПЛА на гражданскую инфраструктуру.
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