Позов України проти Росії. Суд ООН визнав РФ частково винною

Міжнародний суд ООН виніс свій вердикт у справі звинувачення Росії у фінансуванні тероризму. Позов до суду подала у 2017 році Україна.

Суд ООН виніс рішення на користь України

Міжнародний суд ООН 31 січня виголосив фінальне рішення по суті у так званій "Великій справі" України проти Росії, що включала звинувачення щодо фінансування тероризму.

Позов був поданий щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Звинувачення стосувалися епізодів 2015-2017 років.

У рішенні Міжнародного суду, яке зачитала президентка Суду Джоан Доног’ю, Суд визнав Росію винною у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за однією зі статей – № 9. Суд заявив, що Росія не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна.

Утім, Суд визнав необґрунтованою більшу частину звинувачень України на адресу РФ.

Ключовою проблемою стало те, що Суд обрав консервативний підхід до трактування Конвенції та вирішив, що фінансування тероризму у розумінні Конвенції стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї; таким чином, до прикладу, постачання "Буку" не підпадає під цю заборону. Поширити

Утім, у підсумку це означає, що Міжнародний суд частково визнав Росію винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Що відомо про оновлену резолюцію від ООН

Документ має назву "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", зазначається на урядовому порталі.

На відміну від попередніх, ця резолюція стосується всіх тимчасово окупованих територій. І має вкотре привернути увагу ООН та міжнародної спільноти до злочинів, які вчиняє окупаційна влада на ТОТ, – йдеться у повідомленні. Поширити

Документ засуджує нехтування Росією нормами міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права, незаконне утримання під вартою українців та дискримінація жителів ТОТ.

Генасамблея закликає Росію припинити депортацію українських дітей та надати інформацію про таких дітей відповідальним агентствам ООН і міжнародним організаціям. А також засуджує цілеспрямовані атаки ракетами й БпЛА на цивільну інфраструктуру.