Навколо ООН розгорівся масштабний скандал через можливе фінансування ХАМАС

Дедалі більше краї тимчасово призупиняють фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA).
Скандал навколо ООН. Що наразі відомо
Німецька влада офіційно підтвердила, що слідом за Штатами, Британією та ще кількома країнами вирішила тимчасово призупинити фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA).
Просто зараз триває розслідування щодо ролі співробітників агентства у масштабному нападі на Ізраїль терористичної організації ХАМАС 7 жовтня 2023 року.
Все почалося після того, як Ізраїль надав країнам Заходу докази про ймовірну причетність 12 співробітників UNRWA до фінансування терористичної організації.
Влада Нідерландів також не приховує, що була "надзвичайно шокована" обвинуваченнями на адресу працівників агентства в участі у нападі на Ізраїль.
Як в ООН реагують на звинувачення у фінансуванні тероризму
Як заявив нещодавно очільник агентства ООН Філіппе Лаззаріні, він вважає рішення великої кількості держав призупинити фінансування агентства "шокуючим" і закликав переглянути його.
Від цієї підтримки залежать життя людей у Секторі Гази, а також регіональна стабільність, — запевняє Лаззаріні.
Окрім того, за його словами, декількох співробітників, підозрюваних у причетності до нападів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, звільнено. Щодо них ведеться розслідування.
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