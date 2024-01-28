Навколо ООН розгорівся масштабний скандал через можливе фінансування ХАМАС

Дедалі більше краї тимчасово призупиняють фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA).

Скандал навколо ООН. Що наразі відомо

Німецька влада офіційно підтвердила, що слідом за Штатами, Британією та ще кількома країнами вирішила тимчасово призупинити фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA).

Просто зараз триває розслідування щодо ролі співробітників агентства у масштабному нападі на Ізраїль терористичної організації ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Все почалося після того, як Ізраїль надав країнам Заходу докази про ймовірну причетність 12 співробітників UNRWA до фінансування терористичної організації.

Швейцарія, яка робить щорічні внески в UNRWA у розмірі близько 20 мільйонів швейцарських франків (23 мільйони доларів США), також заявила про аналогічне рішення. Як йдеться у заяві міністерства закордонних справ країни у суботу, 27 січня, рішення щодо виплати у 2024 році не буде ухвалено, доки ситуацію довкола звинувачень не буде з'ясовано. Поширити

Влада Нідерландів також не приховує, що була "надзвичайно шокована" обвинуваченнями на адресу працівників агентства в участі у нападі на Ізраїль.

Звинувачення полягає в тому, що напад було скоєно 7 жовтня на гроші ООН, на наші гроші, — обурюються країни Заходу. Поширити

Як в ООН реагують на звинувачення у фінансуванні тероризму

Як заявив нещодавно очільник агентства ООН Філіппе Лаззаріні, він вважає рішення великої кількості держав призупинити фінансування агентства "шокуючим" і закликав переглянути його.

Від цієї підтримки залежать життя людей у Секторі Гази, а також регіональна стабільність, — запевняє Лаззаріні.

Окрім того, за його словами, декількох співробітників, підозрюваних у причетності до нападів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, звільнено. Щодо них ведеться розслідування.