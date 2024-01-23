Ізраїль запропонував ХАМАС зупинити бойові дії

Видання Axios з посиланням на свої джерела повідомляє, що офіційний Тель-Авів через катарських і єгипетських посередників зробив пропозицію ХАМАС, яка передбачає паузу в бойових діях. За попередніми даними, йдеться про щонайменше 2 місяці.
Ізраїль та ХАМАС можуть домовитися про паузу в бойових діях
Журналісти звертають увагу на те, що у пропозиції Тель-Авів не йдеться про припинення війни, однак все-таки пропонується найдовший період припинення вогню з боку Ізраїлю з початку бойових дій.
Згідно з останніми даними, понад 130 заручників все ще утримуються в Газі. Ізраїльська влада продовжує шукати способи їх звільнення з полону терористів.
Станом на сьогодні офіційний Тель-Авів очікує на відповідь від ХАМАС й зберігає “стриманий оптимізм”.
Що конкретно Ізраїль пропонує ХАМАС
Як вдалося дізнатися журналістам, угода передбачає звільнення всіх живих заручників і повернення тіл загиблих заручників у кілька етапів.
За словами анонімних джерел видання, запропонований Ізраїлем загальний період паузи для завершення звільнення всіх заручників на різних етапах може становити до двох місяців.
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