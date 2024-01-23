Ізраїль запропонував ХАМАС зупинити бойові дії

Видання Axios з посиланням на свої джерела повідомляє, що офіційний Тель-Авів через катарських і єгипетських посередників зробив пропозицію ХАМАС, яка передбачає паузу в бойових діях. За попередніми даними, йдеться про щонайменше 2 місяці.

Ізраїль та ХАМАС можуть домовитися про паузу в бойових діях

Журналісти звертають увагу на те, що у пропозиції Тель-Авів не йдеться про припинення війни, однак все-таки пропонується найдовший період припинення вогню з боку Ізраїлю з початку бойових дій.

Згідно з останніми даними, понад 130 заручників все ще утримуються в Газі. Ізраїльська влада продовжує шукати способи їх звільнення з полону терористів.

Військовий кабінет Ізраїлю схвалив 10 днів тому умови нової пропозиції щодо звільнення заручників, які відрізняються від попередніх аспектів угод, відкинутих ХАМАС, і є більш прогресивними, ніж попередні ізраїльські пропозиції. Поширити

Станом на сьогодні офіційний Тель-Авів очікує на відповідь від ХАМАС й зберігає “стриманий оптимізм”.

Що конкретно Ізраїль пропонує ХАМАС

Як вдалося дізнатися журналістам, угода передбачає звільнення всіх живих заручників і повернення тіл загиблих заручників у кілька етапів.

На першому етапі будуть звільнені жінки, чоловіки старше 60 років і заручники, які перебувають у критичному стані.Наступні етапи включатимуть звільнення жінок-військовослужбовців, чоловіків віком до 60 років, які не є військовослужбовцями, ізраїльських військовослужбовців-чоловіків, а також повернення тіл загиблих заручників. Поширити

За словами анонімних джерел видання, запропонований Ізраїлем загальний період паузи для завершення звільнення всіх заручників на різних етапах може становити до двох місяців.