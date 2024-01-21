ЄС підготував мирний план для припинення ізраїльсько-палестинського конфлікту

Мирний план для Ізраїлю та Палестини

Euractiv отримав проєкт документа.

Зважаючи на поточну ситуацію та незважаючи на очевидні труднощі та невизначеність, настав час підготуватися до всеосяжного ізраїльсько-палестинського миру, — йдеться у вступі. Поширити

Майбутній мирний процес має призвести до існування незалежної палестинської держави, яка «житиме пліч-о-пліч» з Ізраїлем, і до «повної нормалізації» відносин між Ізраїлем та арабським світом.

Палестинцям знадобиться відроджена політична альтернатива ХАМАСу, тоді як ізраїльтянам потрібно буде знайти політичну волю для участі в змістовних переговорах щодо рішення про створення двох держав. Поширити

Ключовим елементом майбутньої мирної дорожньої карти ЄС є «Підготовча мирна конференція» за участю ЄС, США, Єгипту, Йорданії, Саудівської Аравії, Ліги арабських держав та ООН.

У неї буде один рік, щоб розробити основу для мирного плану, беручи до уваги відгуки всіх залучених сторін, резолюції ООН, висновки Європейської ради та попередні посередницькі зусилля.

Ставлення ЄС до війни на Близькому Сході

22 січня міністри закордонних справ країн блоку проведуть зустріч, щоб обговорити ситуацію в Газі та її ширші наслідки для регіону з деякими ключовими зацікавленими сторонами в регіоні.

Euractiv зазначає, що залишається незрозумілим, чи захочуть країни-члени ЄС і регіональні зацікавлені сторони прийняти цей мирний план.

ЄС намагався виробити єдину позицію щодо конфлікту в Газі. Проте стійкі прихильники Ізраїлю, як Німеччина, відхилили заклики до негайного припинення вогню до якого закликали Іспанія та Ірландія.

Раніше цього тижня Європейський парламент під час голосування закликав до «постійного припинення вогню» у війні Ізраїлю проти ХАМАС, але сказав, що це має відбутися за умови звільнення ХАМАСом заручників, які він узяв під час терактів 7 жовтня, а також повної демілітаризації Гази.