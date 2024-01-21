ЕС подготовил мирный план по прекращению израильско-палестинского конфликта

Мирный план для Израиля и Палестины

Euractiv получил проект документа.

Учитывая текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределенность, пора подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру, — говорится во вступлении. Поделиться

Будущий мирный процесс должен привести к существованию независимого палестинского государства, которое «будет жить бок о бок» с Израилем, и к «полной нормализации» отношений между Израилем и арабским миром.

Палестинцам понадобится возрожденная политическая альтернатива ХАМАСу, в то время как израильтянам предстоит найти политическую волю для участия в содержательных переговорах по решению о создании двух государств. Поделиться

Ключевым элементом будущей мирной дорожной карты ЕС является Подготовительная мирная конференция с участием ЕС, США, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Лиги арабских государств и ООН.

У нее будет один год, чтобы разработать основу для мирного плана, учитывая отзывы всех привлеченных сторон, резолюции ООН, выводы Европейского совета и предыдущие посреднические усилия.

Отношение ЕС к войне на Ближнем Востоке

22 января министры иностранных дел стран блока проведут встречу, чтобы обсудить ситуацию в Газе и ее более широкие последствия для региона с некоторыми ключевыми заинтересованными сторонами в регионе.

Euractiv отмечает, что остается непонятным, захотят ли страны-члены ЕС и региональные заинтересованные стороны принять этот мирный план.

ЕС пытался выработать единую позицию по конфликту в Газе. Однако стойкие сторонники Израиля, как Германия, отклонили призывы к немедленному прекращению огня, к которому призвали Испания и Ирландия.

Ранее на этой неделе Европейский парламент во время голосования призвал к «постоянному прекращению огня» в войне Израиля против ХАМАС, но сказал, что это должно произойти при освобождении ХАМАСом заложников, которые он взял во время терактов 7 октября, а также полной демилитаризации Газы.