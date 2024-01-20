Израиль финансировал ХАМАС — Боррель
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль финансировал ХАМАС — Боррель

Жозеп Боррель
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Источник:  Reuters

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждает, что официальный Тель-Авив финансировал создание палестинской террористической группировки ХАМАС, хотя это продолжает отрицать лидер страны Биньямина Нетаньяху.

В ЕС обвинили Израиль в финансировании ХАМАС

По словам главного европейского дипломата, ХАМАС финансировался правительством Израиля, поскольку так официальный Тель-Авив якобы пытался ослабить Палестинскую администрацию во главе с ФАТХ.

Об этом Жозеп Боррель рассказал во время своего выступления в Университете Вальядолида в Испании, однако отказался раскрывать детали.

Представитель Евросоюза убежден в том, что единственным мирным решением является создание палестинского государства.

Мы считаем, что только навязанное извне решение о двух государствах принесет мир, хотя Израиль настаивает на негативном варианте, — сказал Боррель.

Как уже упоминалось ранее, официальный Тель-Авив публично критикует разные страны, в том числе родную для топ-дипломата ЕС Испанию, за то, что они, по его словам, проявляют симпатию к палестинской террористической группировке.

ЕС продолжает борьбу с ХАМАС на санкционном фронте

Что важно понимать, недавно Совет Европейского Союза одобрил режим специальных ограничительных мер против террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине", что позволяет вводить санкции против тех, кто оказывает группировке финансовую или любую другую поддержку.

Кроме того, указано, что на этой неделе официальный Брюссель ввел санкции против политического лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, а еще в декабре — против главаря боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана.

Несмотря на это, жесткая критика со стороны властей Израиля в адрес Евросоюза звучит до сих пор.

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