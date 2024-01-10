Израиль получает оружие, которое должны были отправить Украине — посол
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Мир
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Израиль получает оружие, которое должны были отправить Украине — посол

Израиль
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Война между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа повлияла на вооруженную помощь западных стран Украины. Кроме того, она вредит и восприятию российско-украинской войны.

Израиль получает оружие, которое должны были отправить Украине

Такое мнение высказал посол Украины в Турции Василий Боднарь в интервью турецким СМИ.

Международные СМИ обратили внимание на это направление (войну между Израилем и ХАМАСом — Ред.), поэтому есть те, кто считает, что война в Украине закончилась, — заявил дипломат.

Посол отметил, что оружие, которое планируют передать Украине, отправляется в Израиль. А фактором, влияющим на помощь Украине, есть внутриполитическая динамика в западных странах.

Примером такой динамики он назвал предстоящие президентские выборы в США, позицию правительств Венгрии и Словакии, а также блокировку украинских грузовиков на границе в Польше со стороны фермеров.

Кроме того, по словам посла, РФ считает, что воюет с Западом и НАТО, а не с Украиной. Подчеркнув, что Киев знает о существовании разных идей в западных странах по поводу помощи Украине, Боднар отметил, что именно по этой причине Украина начала наращивать свои мощности по производству оружия.

В центре внимания война ХАМАС — Израиль: что надо знать

Боевики ХАМАС 7 октября ворвались в Израиль, убивали людей, брали заложников и захватывали территорию. Сообщалось, что жертвами атаки стали более тысячи человек, и сотни человек стали заложниками. Израильские силовики зачистили свою территорию от боевиков, а затем власти Израиля решили провести в Секторе Газы наземную операцию.

США помогают Израилю сражаться с ХАМАСом. Агентство Bloomberg писало, что Штаты тайно посылают израильской стороне больше ракет и боеприпасов.

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