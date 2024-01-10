Ізраїль отримує зброю, яку мали відправити Україні — посол
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Ізраїль отримує зброю, яку мали відправити Україні — посол

Ізраїль
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Війна між Ізраїлем і ХАМАСом у Секторі Гази вплинула на збройну допомогу західних країн Україні. Крім того, вона шкодить і сприйняттю російсько-української війни.

Ізраїль отримує зброю, яку мали відправити Україні

Таку думку висловив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю турецьким ЗМІ.

Міжнародні ЗМІ звернули увагу на цей напрямок (війну між Ізраїлем та ХАМАСом, — Ред.), тому є ті, хто вважає, що війна в Україні закінчилася, — заявив дипломат.

Посол зазначив, що зброя, яку планують передати Україні, відправляється до Ізраїлю. А фактором, що впливає на допомогу Україні, є внутрішньополітична динаміка в західних країнах.

Прикладом такої динаміки він назвав майбутні президентські вибори в США, позицію урядів Угорщини та Словаччини, а також блокування українських вантажівок на кордоні в Польщі з боку фермерів.

Крім того, за словами посла, РФ вважає, що воює із Заходом і НАТО, а не з Україною. Підкресливши, що Київ знає про існування різних ідей у західних країнах щодо допомоги Україні, Боднар зазначив, що саме з цієї причини Україна почала нарощувати свої потужності з виробництва зброї.

У центрі уваги війна ХАМАС — Ізраїль: що треба знати

Бойовики ХАМАС 7 жовтня вдерлися в Ізраїль, вбивали людей, брали заручників й захоплювали територію. Повідомлялося, що жертвами атаки стали понад тисяча людей, і сотні осіб стали заручниками. Ізраїльські силовики зачистили свою територію від бойовиків, а потім влада Ізраїлю вирішила провести у Секторі Гази наземну операцію.

США допомагають Ізраїлю боротися з ХАМАСом. Агентство Bloomberg писало, що Штати таємно надсилають ізраїльській стороні більше ракет та боєприпасів.

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