Службы безопасности Израиля и Египта отказались предоставить разрешение на эвакуацию для 29 граждан Украины, поданных в списках от посольства.
Израиль и Египет не дали эвакуировать 29 украинцев из Газы
Он пояснил, что причины такого отказа очевидно состоят в "определенных вопросах безопасности в отношении этих лиц".
Посол также добавил, что в отдельных случаях посольству удавалось все же получить разрешение на эвакуацию в отношении людей, которым первоначально отказали. Он пояснил, что к ним проводились дополнительные мероприятия во время пребывания на территории Египта.
Война Израиля и ХАМАС
Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.
24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.
Мы также писали, что по данным Главного управления разведки Украины, эвакуация украинцев из Газы завершена. ГУР даже раскрыло детали операции
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