Израиль и Египет не дали эвакуировать 29 украинцев из Газы
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Мир
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Израиль и Египет не дали эвакуировать 29 украинцев из Газы

Израиль
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Службы безопасности Израиля и Египта отказались предоставить разрешение на эвакуацию для 29 граждан Украины, поданных в списках от посольства.

Израиль и Египет не дали эвакуировать 29 украинцев из Газы

Если быть откровенным, то желающие (присоединиться к эвакуации — ред.) есть, но возможности нет, поскольку из тех списков, которые мы представляли, части людей отказали компетентные органы Израиля и Египта. Нам отказали в выезде 29 гражданам из всего списка, который мы представляли, — сказал Корнийчук.

Он пояснил, что причины такого отказа очевидно состоят в "определенных вопросах безопасности в отношении этих лиц".

Посол также добавил, что в отдельных случаях посольству удавалось все же получить разрешение на эвакуацию в отношении людей, которым первоначально отказали. Он пояснил, что к ним проводились дополнительные мероприятия во время пребывания на территории Египта.

Их допрашивали, проводились какие-то следственные действия, и отпускали, — объяснил он.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

Мы также писали, что по данным Главного управления разведки Украины, эвакуация украинцев из Газы завершена. ГУР даже раскрыло детали операции

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