Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію для 29 громадян України, які були подані у списках від посольства.

Ізраїль та Єгипет не дали евакуювати 29 українців із Гази

Якщо бути відвертим, то охочі (долучитись до евакуації, — ред.) є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїля і Єгипту. Нам відмовили у виїзді 29 громадянам з усього списку, який ми подавали, — сказав Корнійчук. Поширити

Він пояснив, що причини такої відмови очевидно полягають у "певних безпекових питаннях щодо цих осіб".

Посол також додав, що в окремих випадках посольству вдавалося все ж отримати дозвіл на евакуацію щодо людей, якім початково відмовили. Він пояснив, що щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту.

Їх допитували, проводилися слідчі дії якісь, і відпускали, — пояснив він. Поширити

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

Ми також писали, що за даними Головного управління розвідки України, евакуація українців з Гази завершена. ГУР навіть розкрило деталі операції