Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію для 29 громадян України, які були подані у списках від посольства.
Ізраїль та Єгипет не дали евакуювати 29 українців із Гази
Він пояснив, що причини такої відмови очевидно полягають у "певних безпекових питаннях щодо цих осіб".
Посол також додав, що в окремих випадках посольству вдавалося все ж отримати дозвіл на евакуацію щодо людей, якім початково відмовили. Він пояснив, що щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту.
Війна Ізраїлю і ХАМАС
Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.
24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.
Ми також писали, що за даними Головного управління розвідки України, евакуація українців з Гази завершена. ГУР навіть розкрило деталі операції
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