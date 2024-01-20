Ізраїль фінансував ХАМАС — Боррель
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Ізраїль фінансував ХАМАС — Боррель

Жозеп Боррель
Джерело:  Reuters

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель стверджує, що офіційний Тель-Авів фінансував створення палестинського терористичного угруповання ХАМАС, хоча це продовжує заперечувати лідер країни Біньяміну Нетаньягу.

В ЄС звинуватили Ізраїль у фінансування ХАМАС

За словами головного європейського дипломата, ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю, оскільки так офіційний Тель-Авів, мовляв, намагався послабити Палестинську адміністрацію на чолі з ФАТХ.

Про це Жозеп Боррель розповів під час свого виступу в Університеті Вальядоліда в Іспанії, однак він відмовився розкривати деталі.

Представник Євросоюзу переконаний в тому, що єдиним мирним рішенням є створення палестинської держави.

Ми вважаємо, що тільки нав'язане ззовні рішення про дві держави принесе мир, хоча Ізраїль наполягає на негативному варіанті, — сказав Боррель.

Як уже згадувалося раніше, офіційний Тель-Авів публічно критикує різні країни, в тому числі рідну для топдипломата ЄС Іспанію, за те, що вони, за його словами, виявляють симпатію до палестинського терористичного угруповання.

ЄС продовжує боротьбу з ХАМАС на санкційному фронті

Що важливо розуміти, нещодавно Рада Європейського Союзу схвалила режим спеціальних обмежувальних заходів проти терористичних угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад у Палестині", що дає можливість вводити санкції на тих, хто надає угрупованню фінансову чи будь-яку іншу підтримку.

Окрім того, вказано, що цього тижня офіційний Брюссель запровадив санкції проти політичного лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара, а ще в грудні — проти ватажка бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і його заступника Марвана.

Попри це, жорстка критика з боку влади Ізраїля на адресу Євросоюзу лунає досі.

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