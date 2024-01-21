В Израиле провели массовые митинги — что требуют протестующие

Тысячи демонстрантов провели митинги в городах Израиля: Тель-Авиве, Кесарии и Иерусалиме. Люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников.

Что известно о митингах в Израиле

Протестующие требуют от правительства сделать больше для немедленного освобождения более 130 заложников, удерживаемых палестинскими террористами в Секторе Газа с момента нападения 7 октября и отставки премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

1: Thousands of protestors calling for elections now in Tel Aviv. Credit Amir Goldstein



2: A table set for all the hostages in Gaza. Credit Michel Braunstein



3: Protesters in front of Netanyahu's private residence in Caesaria. Credit: Amos Gil pic.twitter.com/WVKhEJ7g60 — Jotam Confino (@mrconfino) January 20, 2024

На митингах, организованных Форумом семей заложников и пропавших без вести, выступали ораторы, требовавшие прекращения боевых действий в Секторе Газа и обмена с ХАМАСом для возвращения заложников.

По сообщениям СМИ, ХАМАС требует прекращения огня как одной из предпосылок для любого соглашения.

Митинг в Тель-Авиве транслировался одновременно с акцией протеста у частной резиденции Нетаньяху в Кесарии, где люди кричали в мегафоны: "Договор, немедленно!"

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.