В Ізраїлі провели масові мітинги — що вимагають протестувальники

Тисячі демонстрантів провели одночасні мітинги в містах Ізраїлю: Тель-Авіві, Кесарії та Єрусалимі. Люди вимагають відставки Нетаньяху, припинення війни та повернення заручників.

Що відомо про мітинги в Ізраїлі

Протестувальники вимагають від уряду зробити більше для негайного звільнення понад 130 заручників, які утримуються палестинськими терористами в Секторі Гази з моменту нападу 7 жовтня та відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.

1: Thousands of protestors calling for elections now in Tel Aviv. Credit Amir Goldstein



2: A table set for all the hostages in Gaza. Credit Michel Braunstein



3: Protesters in front of Netanyahu's private residence in Caesaria. Credit: Amos Gil pic.twitter.com/WVKhEJ7g60 — Jotam Confino (@mrconfino) January 20, 2024

На мітингах, організованих Форумом родин заручників і зниклих безвісти, виступали оратори, які вимагали припинення бойових дій в Секторі Гази і обміну з ХАМАС для повернення заручників.

За повідомленнями ЗМІ, ХАМАС вимагає припинення вогню як одну з передумов для будь-якої угоди.

Мітинг у Тель-Авіві транслювався одночасно з акцією протесту біля приватної резиденції Нетаньяху в Кесарії, де люди кричали в мегафони: "Договір, негайно!"

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відкинув пропозицію.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.