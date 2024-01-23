Израиль предложил ХАМАС остановить боевые действия

Издание Axios со ссылкой на свои источники сообщает, что официальный Тель-Авив через катарских и египетских посредников сделал предложение ХАМАС, предусматривающее паузу в боевых действиях. По предварительным данным, речь идет о не менее двух месяцев.
Израиль и ХАМАС могут договориться о паузе в боевых действиях
Журналисты обращают внимание на то, что в предложении Тель-Авив речь не идет о прекращении войны, однако все же предлагается самый длинный период прекращения огня со стороны Израиля с начала боевых действий.
Согласно последним данным, более 130 заложников все еще удерживают в Газе. Израильские власти продолжают искать способы их освобождения из плена террористов.
По состоянию на сегодняшний день, официальный Тель-Авив ожидает ответа от ХАМАС и сохраняет “сдержанный оптимизм”.
Что конкретно Израиль предлагает ХАМАС
Как удалось узнать журналистам, соглашение предусматривает освобождение всех живых заложников и возвращение тел погибших в несколько этапов.
По словам анонимных источников, предложенный Израилем общий период паузы для завершения освобождения всех заложников на разных этапах может составлять до двух месяцев.
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