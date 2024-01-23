Израиль предложил ХАМАС остановить боевые действия

Издание Axios со ссылкой на свои источники сообщает, что официальный Тель-Авив через катарских и египетских посредников сделал предложение ХАМАС, предусматривающее паузу в боевых действиях. По предварительным данным, речь идет о не менее двух месяцев.

Израиль и ХАМАС могут договориться о паузе в боевых действиях

Журналисты обращают внимание на то, что в предложении Тель-Авив речь не идет о прекращении войны, однако все же предлагается самый длинный период прекращения огня со стороны Израиля с начала боевых действий.

Согласно последним данным, более 130 заложников все еще удерживают в Газе. Израильские власти продолжают искать способы их освобождения из плена террористов.

Военный кабинет Израиля одобрил 10 дней назад условия нового предложения по освобождению заложников, которые отличаются от предыдущих аспектов соглашений, отвергнутых ХАМАС, и более прогрессивны, чем предыдущие израильские предложения. Поделиться

По состоянию на сегодняшний день, официальный Тель-Авив ожидает ответа от ХАМАС и сохраняет “сдержанный оптимизм”.

Что конкретно Израиль предлагает ХАМАС

Как удалось узнать журналистам, соглашение предусматривает освобождение всех живых заложников и возвращение тел погибших в несколько этапов.

На первом этапе будут освобождены женщины, мужчины старше 60 лет и находящиеся в критическом состоянии заложники. Поделиться

По словам анонимных источников, предложенный Израилем общий период паузы для завершения освобождения всех заложников на разных этапах может составлять до двух месяцев.