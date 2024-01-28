Вокруг ООН разгорелся масштабный скандал из-за возможного финансирования ХАМАС

Все больше стран временно приостанавливают финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Скандал вокруг ООН. Что сейчас известно

Немецкие власти официально подтвердили, что вслед за Штатами, Британией и еще несколькими странами решили временно приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Просто сейчас идет расследование роли сотрудников агентства в масштабном нападении на Израиль террористической организации ХАМАС 7 октября 2023 года.

Все началось после того, как Израиль предоставил странам Запада доказательства о вероятной причастности 12 сотрудников UNRWA к финансированию террористической организации.

Швейцария, которая вносит ежегодные взносы в UNRWA в размере около 20 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов США), также заявила об аналогичном решении. Как говорится в заявлении министерства иностранных дел страны в субботу, 27 января, решение о выплате в 2024 году не будет принято, пока ситуация вокруг обвинений не будет выяснена. Поделиться

Власти Нидерландов также не скрывают, что были "чрезвычайно шокированы" обвинениями в адрес работников агентства в участии в нападении на Израиль.

Обвинение заключается в том, что нападение было совершено 7 октября на деньги ООН, на наши деньги, – возмущаются страны Запада. Поделиться

Как в ООН реагируют на обвинения в финансировании терроризма

Как заявил недавно глава агентства ООН Филиппе Лаззарини, он считает решение большого количества государств приостановить финансирование агентства "шокирующим" и призвал пересмотреть его.

От этой поддержки зависят жизнь людей в секторе Газа, а также региональная стабильность, – уверяет Лаззарини. Поделиться

Кроме того, по его словам, несколько сотрудников, подозреваемых в причастности к нападениям ХАМАСа на Израиль 7 октября, уволены. В отношении них ведется расследование.