Вокруг ООН разгорелся масштабный скандал из-за возможного финансирования ХАМАС

Все больше стран временно приостанавливают финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).
Скандал вокруг ООН. Что сейчас известно
Немецкие власти официально подтвердили, что вслед за Штатами, Британией и еще несколькими странами решили временно приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).
Просто сейчас идет расследование роли сотрудников агентства в масштабном нападении на Израиль террористической организации ХАМАС 7 октября 2023 года.
Все началось после того, как Израиль предоставил странам Запада доказательства о вероятной причастности 12 сотрудников UNRWA к финансированию террористической организации.
Власти Нидерландов также не скрывают, что были "чрезвычайно шокированы" обвинениями в адрес работников агентства в участии в нападении на Израиль.
Как в ООН реагируют на обвинения в финансировании терроризма
Как заявил недавно глава агентства ООН Филиппе Лаззарини, он считает решение большого количества государств приостановить финансирование агентства "шокирующим" и призвал пересмотреть его.
Кроме того, по его словам, несколько сотрудников, подозреваемых в причастности к нападениям ХАМАСа на Израиль 7 октября, уволены. В отношении них ведется расследование.
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