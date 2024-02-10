Збиття МН-17. Буданов відреагував на рішення Суду ООН щодо РФ та фінансування тероризму

Нещодавно Міжнародний суд ООН постановив, що Росія не фінансувала терористів на сході України до повномасштабного вторгнення в Україну, оскільки це стосується лише передачі коштів і не поширюється на постачання військового обладнання.

Буданов прокоментував рішення Суду ООН

У рішенні Міжнародного суду ООН від 31 січня у справі “Україна проти Росії”, йдеться, що Росію не можна визнавати спонсором тероризму, оскільки російський ЗРК “Бук”, яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів та членів екіпажу Боїнга МН-17, є зброєю, а не грошима.

Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн, ― заявив Буданов. Поширити

За його словами, відповідне рішення Суду породжує серйозні ризики:

“[Виходить] якщо держава-агресор дасть [бойовикам-терористам] ЗРК, але не гроші, і вони зіб'ють цивільний “Боїнг”, то, в принципі, це не буде тероризмом. Кирило Буданов Начальник ГУР МО

Рішення Суду ООН щодо фінансування Росією тероризму

31 січня Міжнародний суд ООН, найвища судова інстанція ООН постановив, що РФ порушила статті двох договорів, пов’язаних з Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Водночас суд відхилив майже всі інші клопотання України щодо дій, вчинених Росією в Криму та на Донбасі з 2014 року.

Згідно з рішенням суду, фінансування тероризму за змістом Конвенції стосується лише передачі коштів і не поширюється на постачання військового обладнання та зброї сепаратистам.

Згідно з цим рішенням, постачання Росією зенітної ракети типу «Бук М-1», як постановили нідерландські суди, не підпадає під дію цієї заборони.

Україна подала скаргу до Міжнародного суду у 2015 році.

Вона також стосувалася всіх видів поставок зброї Росією терористичним утворенням, а атаку на автобус у Волновасі 9 січня 2015 року, коли загинули 12 мирних жителів, як доказ «підтримки Росією незаконних збройних формувань, які здійснюють терористичну діяльність» .