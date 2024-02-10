Збиття МН-17. Буданов відреагував на рішення Суду ООН щодо РФ та фінансування тероризму

Нещодавно Міжнародний суд ООН постановив, що Росія не фінансувала терористів на сході України до повномасштабного вторгнення в Україну, оскільки це стосується лише передачі коштів і не поширюється на постачання військового обладнання.
Буданов прокоментував рішення Суду ООН
У рішенні Міжнародного суду ООН від 31 січня у справі “Україна проти Росії”, йдеться, що Росію не можна визнавати спонсором тероризму, оскільки російський ЗРК “Бук”, яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів та членів екіпажу Боїнга МН-17, є зброєю, а не грошима.
За його словами, відповідне рішення Суду породжує серйозні ризики:
Рішення Суду ООН щодо фінансування Росією тероризму
31 січня Міжнародний суд ООН, найвища судова інстанція ООН постановив, що РФ порушила статті двох договорів, пов’язаних з Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Водночас суд відхилив майже всі інші клопотання України щодо дій, вчинених Росією в Криму та на Донбасі з 2014 року.
Згідно з рішенням суду, фінансування тероризму за змістом Конвенції стосується лише передачі коштів і не поширюється на постачання військового обладнання та зброї сепаратистам.
Згідно з цим рішенням, постачання Росією зенітної ракети типу «Бук М-1», як постановили нідерландські суди, не підпадає під дію цієї заборони.
Україна подала скаргу до Міжнародного суду у 2015 році.
Вона також стосувалася всіх видів поставок зброї Росією терористичним утворенням, а атаку на автобус у Волновасі 9 січня 2015 року, коли загинули 12 мирних жителів, як доказ «підтримки Росією незаконних збройних формувань, які здійснюють терористичну діяльність» .
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