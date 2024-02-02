Суд ООН погодився розглянути позов України проти РФ щодо геноциду

Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у розгляді позову України проти Росії щодо спотворення поняття "геноциду".

Що відомо про розгляд судом ООН позову України проти РФ про геноцид

Зазначається, що українська сторона у 2022 році подала позов у Міжнародний суд ООН із вимогою притягнути до відповідальності країну-агресорку РФ через спотворення поняття “геноцид”.

За результатами засідання у Палаці миру, де розміщується Міжнародний суд ООН, було визнано, що він має юрисдикцію для розгляду відповідного позову України проти РФ.

Позов є повністю або частково прийнятним. Наступним етапом тепер буде розгляд справи по суті.

Україна подала до суду ООН 26 лютого 2022 року щодо маніпуляцій Росією у відношенні Міжнародної конвенції про запобігання геноциду, щоб виправдати напад на Україну, оголошуючи "спеціальну військову операцію".

Тоді Росія, що напала нібито через геноцид на Донбасі з боку України.

Україна просить суд визнати, що немає достовірних доказів геноциду на Донбасі і що росія порушила конвенцію, коли визнавала незалежність "Л/ДНР".

Що відомо про рішення суду ООН у справах України проти РФ

31 січня суд ООН виніс рішення за позовом України проти РФ у справі про порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання форм расової дискримінації.

В міжнародному суді заявили, що РФ, зокрема, не проводила розслідування фінансової підтримки незаконних збройних формувань на території окремих районів Донецької та Луганської областей в Україні у 2014 році.

При цьому у зачитаному головою суду Джоан Донох’ю рішенні не було вказано про призначення компенсації, про що йшлося у вимогах української сторони у позові.

Крім того, суд в Гаазі не став виносити конкретне рішення стосовно ймовірної відповідальності РФ за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року.

Таким чином суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень з боку української сторони до Росії у справі про фінансування тероризму.