Росію вперше в історії не обрали до Міжнародного суду ООН — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ООН вперше в історії відмовила Росії у членстві в Міжнародному суді.

Росії вперше відмовили у членстві у Міжнародному суді ООН

Президент зазначив, що ООН, нарешті, почала очищатись від згубного впливу РФ.

Вперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право замість того, щоб його захищати, - наголосив Зеленський. Поширити

Зеленський привітав представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з перемогою в голосуванні за Міжнародний суд ООН як в РБ ООН, так і в ГА ООН.

Сьогодні ООН обирав представників до складу Міжнародного суду ООН.

Представник Росії Кирилл Геворгян програв представникові Румунії - колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску. Вони номінувались до складу суду від регіону Східної Європи.

The UN has begun to cleanse itself of Russia’s malicious influence.



For the first time in UN history, its member states denied Russia the right to administer justice on their behalf in the International Court of Justice. The world sees who destroys international law instead of… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2023

Що відомо про вибори до Міжнародного суду ООН

За інформацією українського юриста судді Європейського суду з прав людини Миколи Гнатовського, за Ауреску, який переміг, проголосували 117 членів Генасамблеї.

За кандидата від Росії дали лише 77 голосів.

За інших номінантів, що перемогли – від Мексики, США, Австралії та Південно-Африканської Республіки – дали 143, 135, 117 і 113 голосів відповідно.

Богдан Ауреску очолював Міністерство закордонних справ Румунії майже 5 років – з листопада 2019 до червня 2023 року, а перед тим протягом одного року у 2014-2015 роках.

Міжнародний суд ООН складається з 15 суддів, причому що три роки обираються п'ять нових суддів. Кожен суддя представляє певну регіональну групу країн і має заручитись підтримкою членів Радбезу й Генасамблеї ООН.

Як відомо, Міжнародний суд ООН розглядає декілька скарг України проти Росії, пов'язаних з агресією – зокрема, про те, що Росія використала вигаданий "геноцид на Донбасі" для виправдання повномасштабного вторгнення.