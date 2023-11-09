Росію вперше в історії не обрали до Міжнародного суду ООН — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ООН вперше в історії відмовила Росії у членстві в Міжнародному суді.
Росії вперше відмовили у членстві у Міжнародному суді ООН
Президент зазначив, що ООН, нарешті, почала очищатись від згубного впливу РФ.
Зеленський привітав представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з перемогою в голосуванні за Міжнародний суд ООН як в РБ ООН, так і в ГА ООН.
Сьогодні ООН обирав представників до складу Міжнародного суду ООН.
Представник Росії Кирилл Геворгян програв представникові Румунії - колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску. Вони номінувались до складу суду від регіону Східної Європи.
Що відомо про вибори до Міжнародного суду ООН
За інформацією українського юриста судді Європейського суду з прав людини Миколи Гнатовського, за Ауреску, який переміг, проголосували 117 членів Генасамблеї.
За кандидата від Росії дали лише 77 голосів.
За інших номінантів, що перемогли – від Мексики, США, Австралії та Південно-Африканської Республіки – дали 143, 135, 117 і 113 голосів відповідно.
Богдан Ауреску очолював Міністерство закордонних справ Румунії майже 5 років – з листопада 2019 до червня 2023 року, а перед тим протягом одного року у 2014-2015 роках.
Міжнародний суд ООН складається з 15 суддів, причому що три роки обираються п'ять нових суддів. Кожен суддя представляє певну регіональну групу країн і має заручитись підтримкою членів Радбезу й Генасамблеї ООН.
Як відомо, Міжнародний суд ООН розглядає декілька скарг України проти Росії, пов'язаних з агресією – зокрема, про те, що Росія використала вигаданий "геноцид на Донбасі" для виправдання повномасштабного вторгнення.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-