Росію вперше в історії не обрали до Міжнародного суду ООН — Зеленський
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Політика
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Росію вперше в історії не обрали до Міжнародного суду ООН — Зеленський

Володимир Зеленський
Міжнародний суд ООН

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ООН вперше в історії відмовила Росії у членстві в Міжнародному суді. 

Росії вперше відмовили у членстві у Міжнародному суді ООН

Президент зазначив, що ООН, нарешті, почала очищатись від згубного впливу РФ.

Вперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право замість того, щоб його захищати, - наголосив Зеленський.

Зеленський привітав представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з перемогою в голосуванні за Міжнародний суд ООН як в РБ ООН, так і в ГА ООН.

Сьогодні ООН обирав представників до складу Міжнародного суду ООН.

Представник Росії Кирилл Геворгян програв представникові Румунії - колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску. Вони номінувались до складу суду від регіону Східної Європи.

Що відомо про вибори до Міжнародного суду ООН

За інформацією українського юриста судді Європейського суду з прав людини Миколи Гнатовського, за Ауреску, який переміг, проголосували 117 членів Генасамблеї.

За кандидата від Росії дали лише 77 голосів.

За інших номінантів, що перемогли – від Мексики, США, Австралії та Південно-Африканської Республіки – дали 143, 135, 117 і 113 голосів відповідно.

Богдан Ауреску очолював Міністерство закордонних справ Румунії майже 5 років – з листопада 2019 до червня 2023 року, а перед тим протягом одного року у 2014-2015 роках.

Міжнародний суд ООН складається з 15 суддів, причому що три роки обираються п'ять нових суддів. Кожен суддя представляє певну регіональну групу країн і має заручитись підтримкою членів Радбезу й Генасамблеї ООН.

Як відомо, Міжнародний суд ООН розглядає декілька скарг України проти Росії, пов'язаних з агресією – зокрема, про те, що Росія використала вигаданий "геноцид на Донбасі" для виправдання повномасштабного вторгнення.

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