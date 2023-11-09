Россию впервые в истории не избрали в Международный суд ООН — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ООН впервые в истории отказала России в членстве в Международном суде.

России впервые отказали в членстве в Международном суде ООН

Президент отметил, что ООН, наконец, начала очищаться от губительного влияния РФ.

Впервые в истории ООН ее государства-члены отказали России в праве совершать правосудие от их имени в Международном суде ООН. "Мир видит, кто разрушает международное право вместо того, чтобы его защищать", - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский приветствовал представителей Австралии, Мексики, Румынии, Южной Африки и США с победой в голосовании за Международный суд ООН как в СБ ООН, так и в ГА ООН.

Сегодня ООН выбирал представителей в состав Международного суда ООН.

Представитель России Кирилл Геворгян проиграл представителю Румынии – бывшему министру иностранных дел Богдану Ауреску. Они номинировались в состав суда от Восточной Европы.

The UN has begun to cleanse itself of Russia’s malicious influence.



For the first time in UN history, its member states denied Russia the right to administer justice on their behalf in the International Court of Justice. The world sees who destroys international law instead of… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2023

Что известно о выборах в Международный суд ООН

По информации украинского юриста судьи Европейского суда по правам человека Николая Гнатовского, за победившего Ауреску проголосовали 117 членов Генассамблеи.

За кандидата от России дали всего 77 голосов.

За других победивших номинантов – от Мексики, США, Австралии и Южно-Африканской Республики – дали 143, 135, 117 и 113 голосов соответственно.

Богдан Ауреску возглавлял Министерство иностранных дел Румынии почти 5 лет – с ноября 2019 по июнь 2023 года, а перед тем в течение одного года в 2014-2015 годах.

Международный суд ООН состоит из 15 судей, причем три года избираются пять новых судей. Каждый судья представляет определенную региональную группу стран и должен заручиться поддержкой членов Совбеза и Генассамблеи ООН.

Международный суд ООН рассматривает несколько жалоб Украины против России, связанных с агрессией – в частности, о том, что Россия использовала вымышленный "геноцид на Донбассе" для оправдания полномасштабного вторжения.