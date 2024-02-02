Суд ООН согласился рассмотреть иск Украины против РФ по геноциду

Международный суд ООН признал свою юрисдикцию для рассмотрения иска Украины против России об искажении понятия "геноцид".

Что известно о рассмотрении судом ООН иска Украины против РФ о геноциде

Отмечается, что украинская сторона в 2022 году подала иск в Международный суд ООН с требованием привлечь к ответственности страну-агрессора РФ из-за искажения понятия "геноцид".

По результатам заседания во Дворце мира, где находится Международный суд ООН, было признано, что он имеет юрисдикцию для рассмотрения соответствующего иска Украины против РФ.

Иск полностью или частично принят. Следующим этапом теперь будет рассмотрение дела по существу.

Украина подала иск в суд ООН 26 февраля 2022 года в связи с манипуляцией Россией понятиями Международной конвенции о предотвращении геноцида, для оправдания нападения на Украину, объявив "специальную военную операцию".

Россия заявляла, что напала якобы из-за геноцида на Донбассе со стороны Украины.

Украина просит суд признать, что нет достоверных доказательств геноцида на Донбассе и что Россия нарушила конвенцию, когда признавала независимость "Л/ДНР".

Что известно о решении суда ООН по делам Украины против РФ

31 января суд ООН вынес решение по иску Украины против РФ по делу о нарушении конвенций о запрещении финансирования терроризма и преодолении форм расовой дискриминации.

В международном суде заявили, что РФ, в частности, не проводила расследование финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Украине в 2014 году.

При этом в зачитанном главой суда Джоан Донохью решении не было указано о назначении компенсации, о чем говорилось в требованиях украинской стороны в иске.

Кроме того, суд в Гааге не стал выносить конкретное решение по вероятной ответственности РФ за сбыт самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года.

Таким образом, суд ООН подтвердил меньшую часть обвинений со стороны украинской стороны в Россию по делу о финансировании терроризма.