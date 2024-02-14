Когда Украина получит первые F-16 — прогноз Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Когда Украина получит первые F-16 — прогноз Буданова

F-16
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Источник:  ICTV

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов выразил надежду, что весной западные партнеры передадут Украине первые истребители F-16.

Когда Украине ждать первые истребители F-16

Буданов подчеркнул, что в рамках 19-й встречи контактной группы по вопросам военной помощи Украине в формате “Рамштайн” обсуждались сугубо технические вопросы, связанные с использованием и обслуживанием F-16, тогда как решение о сроках передачи Украине истребителей было согласовано уже давно.

Более подробно обсудили такие технические вопросы, как передача и готовность инфраструктуры Украины к F-16. Кроме этого, обсуждался вопрос готовности аэродромного состава. Подождите – уже скоро, уже финальный этап идет… надеюсь, что именно весной их и увидим в небе

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР МО

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Глава ГУР подчеркнул, что получение артиллерийских систем и боеприпасов к ним от западных партнеров является ключевым приоритетом для Украины.

В частности, Буданов спрогнозировал, что в ближайший месяц ситуация с этим вопросом значительно облегчится.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания "Рамштайна" сделал обстоятельный доклад, где были определены основные приоритеты украинской армии.

Понятно, что артиллерийские системы и боеприпасы – это приоритет номер один. И партнеры из разных стран озвучили – сколько и какая страна в какой промежуток времени в течение месяца сможет передать. Это значительно облегчит ситуацию для нас, – пояснил Буданов.

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