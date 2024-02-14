Когда Украине ждать первые истребители F-16

Буданов подчеркнул, что в рамках 19-й встречи контактной группы по вопросам военной помощи Украине в формате “Рамштайн” обсуждались сугубо технические вопросы, связанные с использованием и обслуживанием F-16, тогда как решение о сроках передачи Украине истребителей было согласовано уже давно.

Более подробно обсудили такие технические вопросы, как передача и готовность инфраструктуры Украины к F-16. Кроме этого, обсуждался вопрос готовности аэродромного состава. Подождите – уже скоро, уже финальный этап идет… надеюсь, что именно весной их и увидим в небе Кирилл Буданов Глава ГУР МО

Буданов анонсировал увеличение поставок вооружений Украине

Глава ГУР подчеркнул, что получение артиллерийских систем и боеприпасов к ним от западных партнеров является ключевым приоритетом для Украины.

В частности, Буданов спрогнозировал, что в ближайший месяц ситуация с этим вопросом значительно облегчится.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания "Рамштайна" сделал обстоятельный доклад, где были определены основные приоритеты украинской армии.