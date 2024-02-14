Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов выразил надежду, что весной западные партнеры передадут Украине первые истребители F-16.
Когда Украине ждать первые истребители F-16
Буданов подчеркнул, что в рамках 19-й встречи контактной группы по вопросам военной помощи Украине в формате “Рамштайн” обсуждались сугубо технические вопросы, связанные с использованием и обслуживанием F-16, тогда как решение о сроках передачи Украине истребителей было согласовано уже давно.
Буданов анонсировал увеличение поставок вооружений Украине
Глава ГУР подчеркнул, что получение артиллерийских систем и боеприпасов к ним от западных партнеров является ключевым приоритетом для Украины.
В частности, Буданов спрогнозировал, что в ближайший месяц ситуация с этим вопросом значительно облегчится.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания "Рамштайна" сделал обстоятельный доклад, где были определены основные приоритеты украинской армии.
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