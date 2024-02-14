Коли Україні чекати на перші винищувачі F-16

Буданов підкреслив, що у рамках 19 зустрічі контактної групи з питань військової допомоги Україні у форматі “Рамштайн” обговорювались суто технічні питання, пов’язані із використанням та обслуговуванням F-16, тоді як рішення щодо термінів передачі Україні винищувачів було узгоджене вже давно.

Більш детально обговорили такі технічні питання як передача та готовність інфраструктури України до F-16. Окрім цього обговорювалось питання готовності аеродромного складу. Зачекайте - вже швидко, вже фінальний етап іде... сподіваюсь, що саме весною їх і побачимо в небі Кирило Буданов Глава ГУР МО

Буданов анонсував збільшення поставок озброєнь Україні

Глава ГУР підкреслив, що отримання артилерійських систем та боєприпасів до них від західних партнерів є наразі ключовим пріоритетом для України.

Зокрема, Буданов спрогнозував, що протягом найближчого місяця ситуація із цим питанням значно полегшиться.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання "Рамштайну" зробив ґрунтовну доповідь, де були визначені основні пріоритети української армії.