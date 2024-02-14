Коли Україна отримає перші F-16 — прогноз Буданова
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли Україна отримає перші F-16 — прогноз Буданова

F-16
Джерело:  ICTV

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов висловив сподівання, що навесні західні партнери передадуть Україні перші винищувачі F-16. 

Коли Україні чекати на перші винищувачі F-16

Буданов підкреслив, що у рамках 19 зустрічі контактної групи з питань військової допомоги Україні у форматі “Рамштайн” обговорювались суто технічні питання, пов’язані із використанням та обслуговуванням F-16, тоді як рішення щодо термінів передачі Україні винищувачів було узгоджене вже давно.

Більш детально обговорили такі технічні питання як передача та готовність інфраструктури України до F-16. Окрім цього обговорювалось питання готовності аеродромного складу. Зачекайте - вже швидко, вже фінальний етап іде... сподіваюсь, що саме весною їх і побачимо в небі

Кирило Буданов

Кирило Буданов

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Буданов анонсував збільшення поставок озброєнь Україні

Глава ГУР підкреслив, що отримання артилерійських систем та боєприпасів до них від західних партнерів є наразі ключовим пріоритетом для України.

Зокрема, Буданов спрогнозував, що протягом найближчого місяця ситуація із цим питанням значно полегшиться.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання "Рамштайну" зробив ґрунтовну доповідь, де були визначені основні пріоритети української армії.

Зрозуміло, що артилерійські системи та боєприпаси - це пріоритет номер один. І партнери з різних країн озвучили - скільки і яка країна в який проміжок часу впродовж місяця зможе передати. Це значно полегшить ситуацію для нас, - пояснив Буданов.

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