Буданов поділився новими подробицями знищення корабля "Цезар Куніков"
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов поділився новими подробицями знищення корабля "Цезар Куніков"

Цезар Куніков
Джерело:  ICTV

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що знищений українськими військовими великий десантний корабель "Цезар Куніков" прямував з Новоросійська до Севастополя. 

Що відомо про знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков"

Буданов зазначив, що екіпаж корабля складав 90 осіб.

Скількох російських окупантів вдалось врятувати, Буданов пообіцяв назвати пізніше, оскільки зараз триває рятувальна операція країни-агресорки.

Корабель віз вантаж з міста Новоросійськ до міста Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотниками. П'ятьма, якщо вас це цікавить. Дронами Magura V5

Що кажуть експерти

За словами військового аналітика Defense Express Володимира Заблоцького у коментарі виданню “РБК-Україна”, великий десантний корабель "Цезар Куніков", знищений українськими військовими, міг перевозити не тільки боєприпаси, а й ударні дрони типу “Shahed”.

Експерт нагадав, що неподалік району, де підбили корабель, знаходиться мис Чауда. Звідти росіяни часто запускають Україною дрони-камікадзе “Шахед”.

Як вони потрапляють у Чорне море? Через Каспійське з Ірану, далі до Новоросійська залізницею, а потім морем у Крим. Як варіант, таке могло бути і з ВДК "Новочеркаськ" біля Феодосії у грудні, - підкреслив аналітик.

При цьому полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан у коментарі Radio NV, що українські військові вже цього року зможуть взяти у оперативне оточення окупований Росією Крим.

Захід з одного боку — з півночі, з материкової України; захід через Керченський міст і переправу з Таманського півострова. Можуть спробувати авіаційним постачанням якось підживлювати військове угруповання. І один з основних мостів - морський, - підкреслив Світан.

Водночас він підкреслив, що на рахунку Чорноморського флоту РФ залишилось не більше шести бойових десантних кораблів.

Загалом цих посудин у росіян залишилося десь п’ять-шість штук — це приблизно залізничний потяг. Весь флот БДК, якщо одразу п’ять-шість кораблів ідуть, замінює залізничний потяг військової амуніції. А це досить-таки серйозні втрати для росіян, - пояснює експерт.

Світан зазначив, що після перерізання російських "мостів" до Криму, армійських запасів на півострові вистачить на півтора-два місяці.

Навіть без наземних операцій, за допомогою дальніх засобів ураження, авіації, за допомогою БЕКів ми цього року можемо виконати стовідсоткове затоплення російського Чорноморського флоту. Ми це вже на пальцях показали, це не проблема

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