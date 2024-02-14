Відео знищення ВДК "Цезар Куніков"

У ГУР зазначили, що знищили російський великий десантний корабель «Цезарь Куніков» у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України.

Успішну місію здійснили спецпризначенці «Групи 13» ГУР МО України.

Як зазначили в ГУР, реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24.

Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

«Цезарь Куніков» отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

ВДК Цезарь Куніков: що відомо

У ГУР відзначили символізм того, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому.

Великий десантний корабель «Цезарь куніков» проекту 775 ― одне із найновіших російських суден.

Корабель міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався Росією під час воєн проти Грузії, Сирії та України.