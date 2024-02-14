Дрони атакували російський ВДК "Цезар Куніков" — відео

Дрони підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі. Попередньо відомо, що корабель затонув.

Що відомо про атаку по ВДК "Цезар Куніков"

Біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого було чутно вибухи і видно дим у морі. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.

Згодом стало відомо, що дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі.

За словами очевидців, у районі Симеїзу та Алупки над морем літає щонайменше два вертольоти.

Також жителі півдня Криму помітили біля селища Форос російський вертоліт Ка-27. Він призначений для пошуково-рятувального забезпечення польотів.

Що відомо про атаку дронів у Чорному морі 14 лютого

Російське міноборони повідомило, що вночі 14 лютого ППО нібито збила 9 дронів над територією РФ та в акваторії Чорного моря.

Зокрема, повідомлялося, що над акваторією Чорного моря нібито збили 6 безпілотників, ще 2 нібито збили у Бєлгородській та 1 у Воронезькій областях.

Місцеві зазначили, що нібито дрони підбили великий десантний корабель. Згодом в районі Фороса помітили ще й пошуково-рятувальний вертоліт Ка-27.