Дрони атакували російський ВДК "Цезар Куніков" — відео

Дрони підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі. Попередньо відомо, що корабель затонув.
Що відомо про атаку по ВДК "Цезар Куніков"
Біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого було чутно вибухи і видно дим у морі. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.
Згодом стало відомо, що дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі.
За словами очевидців, у районі Симеїзу та Алупки над морем літає щонайменше два вертольоти.
Також жителі півдня Криму помітили біля селища Форос російський вертоліт Ка-27. Він призначений для пошуково-рятувального забезпечення польотів.
Що відомо про атаку дронів у Чорному морі 14 лютого
Російське міноборони повідомило, що вночі 14 лютого ППО нібито збила 9 дронів над територією РФ та в акваторії Чорного моря.
Зокрема, повідомлялося, що над акваторією Чорного моря нібито збили 6 безпілотників, ще 2 нібито збили у Бєлгородській та 1 у Воронезькій областях.
Місцеві зазначили, що нібито дрони підбили великий десантний корабель. Згодом в районі Фороса помітили ще й пошуково-рятувальний вертоліт Ка-27.
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