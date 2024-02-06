Мисливці за кораблями РФ. ГУР показало роботу Group 13 — відео

Головне управління розвідки поділилося ефектним відео роботи спеціального підрозділу, який займається полюванням на російські військові кораблі.
Group 13 ліквідовує російський флот
Підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України Group 13 займається знищенням російських кораблів. Їхню роботу показали на відео.
Про це повідомляє ГУР у Facebook.
Як зазначили у ГУР, на рахунку цього підрозділу вже понад п'ять ворожих кораблів. Серед них ракетний корабель "Івановєц", патрульний корабель "Сергій Котов", фрегат "Адмірал Макаров" і не лише.
Один з бійців підрозділу розповів, що при атаці на "Івановєц" використали всього 10 надводних дронів. Шість з них влучили в ціль.
Він додав, що вся комплектація та програмне забезпечення для дронів української розробки.
Що відомо про знищення “Івановця”
Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський ракетний катер "Івановєц" затонув в ніч на 1 лютого на рейді озера Донузлав в результаті шести прямих влучань українських морських безпілотників.
Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.
У попередньому огляді розвідка Великої Британії заявила, що РФ доведеться зменшити внесок до фонду, який все більше використовується для фінансування її війни в Україні через невідповідність між запланованими бюджетними доходами і витратами.
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