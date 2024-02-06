Мисливці за кораблями РФ. ГУР показало роботу Group 13 — відео

Group 13 ліквідовує російський флот

Підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України Group 13 займається знищенням російських кораблів. Їхню роботу показали на відео.

Про це повідомляє ГУР у Facebook.

Як зазначили у ГУР, на рахунку цього підрозділу вже понад п'ять ворожих кораблів. Серед них ракетний корабель "Івановєц", патрульний корабель "Сергій Котов", фрегат "Адмірал Макаров" і не лише.

Один з бійців підрозділу розповів, що при атаці на "Івановєц" використали всього 10 надводних дронів. Шість з них влучили в ціль.

Він додав, що вся комплектація та програмне забезпечення для дронів української розробки.

Найпершою ціллю був "Іван Хурс" – новітній корабель-розвідник РФ. Після цього у нас було дві успішні місії, ми двічі вразили корабель "Сергій Котов". Ми також потопили два десантні катери з БТРом у Чорноморську, – розповів військовий. Поширити

Що відомо про знищення “Івановця”

Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський ракетний катер "Івановєц" затонув в ніч на 1 лютого на рейді озера Донузлав в результаті шести прямих влучань українських морських безпілотників.

Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.

У попередньому огляді розвідка Великої Британії заявила, що РФ доведеться зменшити внесок до фонду, який все більше використовується для фінансування її війни в Україні через невідповідність між запланованими бюджетними доходами і витратами.