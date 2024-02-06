Мисливці за кораблями РФ. ГУР показало роботу Group 13 — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Мисливці за кораблями РФ. ГУР показало роботу Group 13 — відео

ГУР
Корабель

Головне управління розвідки поділилося ефектним відео роботи спеціального підрозділу, який займається полюванням на російські військові кораблі.

Group 13 ліквідовує російський флот

Підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України Group 13 займається знищенням російських кораблів. Їхню роботу показали на відео.

Про це повідомляє ГУР у Facebook.

Як зазначили у ГУР, на рахунку цього підрозділу вже понад п'ять ворожих кораблів. Серед них ракетний корабель "Івановєц", патрульний корабель "Сергій Котов", фрегат "Адмірал Макаров" і не лише.

Один з бійців підрозділу розповів, що при атаці на "Івановєц" використали всього 10 надводних дронів. Шість з них влучили в ціль.

Він додав, що вся комплектація та програмне забезпечення для дронів української розробки.

Найпершою ціллю був "Іван Хурс" – новітній корабель-розвідник РФ. Після цього у нас було дві успішні місії, ми двічі вразили корабель "Сергій Котов". Ми також потопили два десантні катери з БТРом у Чорноморську, – розповів військовий.

Що відомо про знищення “Івановця”

Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський ракетний катер "Івановєц" затонув в ніч на 1 лютого на рейді озера Донузлав в результаті шести прямих влучань українських морських безпілотників.

Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.

У попередньому огляді розвідка Великої Британії заявила, що РФ доведеться зменшити внесок до фонду, який все більше використовується для фінансування її війни в Україні через невідповідність між запланованими бюджетними доходами і витратами.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР анонсували потужну "бавовну" на території РФ
Бавовна у РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР офіційно підтвердило знищення російського ракетного катера "Івановець" — відео
ГУР
ракетний катер РФ "Івановець"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР поділились подробицями знищення ракетного катера "Івановець"
Ракетний катер "Івановець"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим