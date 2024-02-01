У ГУР поділились подробицями знищення ракетного катера "Івановець"

Українські військові в рамках спецоперації Головного управління розвідки Міноборони знищили один з трьох рідкісних ракетних катерів на озброєнні злочинної армії РФ "Івановець", що стало черговою важкою втратою для окупаційної армії. Нагадаємо, що першим про знищення ракетного катеру "Івановець" повідомило online.ua з посиланням на власні джерела.
Що відомо про знищення ГУР ракетного катеру “Івановець”
За оцінками представника ГУР, вартість такого катера складає близько 70-80 млн доларів.
Окрім цього разом із катером був знищений увесь його боєкомплект та екіпаж.
Юсов додав, що цей ракетний катер був "гордістю" Чорноморського флоту РФ, яка, тим не менш, не змогла впоратись із реальним бойовим завданням.
Що кажуть аналітики про наслідки знищення катера “Івановець”
За словами капітана І рангу запасу ВМС ЗСУ, заступника начальника штабу ВМС ЗСУ Андрія Риженка, знищений українськими військовими ракетний катер “Івановець” був невеликим за розмірами, однак потенційно небезпечним для України.
У коментарі журналістам каналу “Еспресо” Риженко підкреслив, що серед основних завдань “Івановця” був пошук та знищення надводних цілей.
Він стверджує, що знищений катер "Івановєц" є невеликим, але потенційно дуже небезпечним для нас.