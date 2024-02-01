У ГУР поділились подробицями знищення ракетного катера "Івановець"

Українські військові в рамках спецоперації Головного управління розвідки Міноборони знищили один з трьох рідкісних ракетних катерів на озброєнні злочинної армії РФ "Івановець", що стало черговою важкою втратою для окупаційної армії. Нагадаємо, що першим про знищення ракетного катеру "Івановець" повідомило online.ua з посиланням на власні джерела.

Що відомо про знищення ГУР ракетного катеру “Івановець”

Це справді дуже успішна операція, яка змусить командування Чорноморського флоту подумати над доцільністю зберігання навколо Криму взагалі кораблів цього угруповування, а особовий склад країни-агресора це додатково демотивує. Це був ракетний катер, його знищили. Йдеться про низку прямих влучань під час бойового чергування, він на рейді знаходився, - пояснює Юсов. Поширити

За оцінками представника ГУР, вартість такого катера складає близько 70-80 млн доларів.

Окрім цього разом із катером був знищений увесь його боєкомплект та екіпаж.

Попри те, що були спроби рятувальної операції, вона за нашими даними завершилася провалом. Це черговий доказ ефективності українських морських дронів, які відпрацювали сьогодні блискучу операцію і фактично продовжується витискання флоту агресора за межі української акваторії і далі від окупованих територій, - підкреслив представник ГУР. Поширити

Юсов додав, що цей ракетний катер був "гордістю" Чорноморського флоту РФ, яка, тим не менш, не змогла впоратись із реальним бойовим завданням.

Що кажуть аналітики про наслідки знищення катера “Івановець”

За словами капітана І рангу запасу ВМС ЗСУ, заступника начальника штабу ВМС ЗСУ Андрія Риженка, знищений українськими військовими ракетний катер “Івановець” був невеликим за розмірами, однак потенційно небезпечним для України.

У коментарі журналістам каналу “Еспресо” Риженко підкреслив, що серед основних завдань “Івановця” був пошук та знищення надводних цілей.

Кораблів, які мають водотоннажність від 500 тонн і вище. Завдяки тому, що цей катер мав ракети "Москіт", він міг знищувати бойові великі кораблі. Цей катер виконував дуже важливу функцію для Чорноморського флоту РФ. Після того, як Росія вийшла з зернової угоди, вона постійно тримала два таких кораблі в Донузлаві - це західна частина Криму, щоб блокувати судноплавство в наші основні порти через північно-західну частину Чорного моря, - пояснює військовий. Поширити

Він стверджує, що знищений катер "Івановєц" є невеликим, але потенційно дуже небезпечним для нас.