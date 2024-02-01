В ГУР поделились подробностями уничтожения ракетного катера "Ивановец"

Украинские военные в рамках спецоперации Главного управления разведки Минобороны уничтожили один из трех редких ракетных катеров на вооружении преступной армии РФ "Ивановец", что стало очередной тяжелой потерей для оккупационной армии. Напомним, что первым об уничтожении ракетного катера "Ивановец" сообщило online.ua со ссылкой на собственные источники.

Что известно об уничтожении ГУР ракетного катера "Ивановец"

Это очень успешная операция, которая заставит командование Черноморского флота подумать над целесообразностью хранения вокруг Крыма вообще кораблей этой группировки, а личный состав страны-агрессора это дополнительно демотивирует. Это был ракетный катер, его уничтожили. Речь идет о ряде прямых попаданий во время боевого дежурства, он на рейде находился, – объясняет Юсов. Поделиться

По оценкам представителя ГУР, стоимость такого катера составляет около 70-80 млн. долларов.

Кроме этого, вместе с катером был уничтожен весь его боекомплект и экипаж.

Несмотря на то, что были попытки спасательной операции, она, по нашим данным, завершилась провалом. Это очередное доказательство эффективности украинских морских дронов, отработавших сегодня блестящую операцию и фактически продолжающихся вытеснение флота агрессора за пределы украинской акватории и дальше от оккупированных территорий, - подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

Юсов добавил, что этот ракетный катер был "гордостью" Черноморского флота РФ, которая, тем не менее, не смогла справиться с реальной боевой задачей.

Что говорят аналитики о последствиях уничтожения катера "Ивановец"

По словам капитана I ранга запаса ВМС ВСУ, заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, уничтоженный украинскими военными ракетный катер "Ивановец" был небольшим по размерам, однако потенциально опасным для Украины.

В комментарии журналистам канала "Эспрессо" Рыженко подчеркнул, что среди основных задач Ивановца был поиск и уничтожение надводных целей.

Кораблей, имеющих водоизмещение от 500 тонн и выше. Благодаря тому, что этот катер имел ракеты "Москит", он мог уничтожать боевые большие корабли. Этот катер выполнял важнейшую функцию для Черноморского флота РФ. После того, как Россия вышла из зерновой сделки, она постоянно держала два таких корабля в Донузлаве – это западная часть Крыма, чтобы блокировать судоходство в наши основные порты через северо-западную часть Черного моря, – объясняет военный. Поделиться

Он утверждает, что уничтоженный катер "Ивановец" невелик, но потенциально очень опасен для нас.