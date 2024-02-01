В ГУР поделились подробностями уничтожения ракетного катера "Ивановец"

Украинские военные в рамках спецоперации Главного управления разведки Минобороны уничтожили один из трех редких ракетных катеров на вооружении преступной армии РФ "Ивановец", что стало очередной тяжелой потерей для оккупационной армии. Напомним, что первым об уничтожении ракетного катера "Ивановец" сообщило online.ua со ссылкой на собственные источники.
Что известно об уничтожении ГУР ракетного катера "Ивановец"
По оценкам представителя ГУР, стоимость такого катера составляет около 70-80 млн. долларов.
Кроме этого, вместе с катером был уничтожен весь его боекомплект и экипаж.
Юсов добавил, что этот ракетный катер был "гордостью" Черноморского флота РФ, которая, тем не менее, не смогла справиться с реальной боевой задачей.
Что говорят аналитики о последствиях уничтожения катера "Ивановец"
По словам капитана I ранга запаса ВМС ВСУ, заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, уничтоженный украинскими военными ракетный катер "Ивановец" был небольшим по размерам, однако потенциально опасным для Украины.
В комментарии журналистам канала "Эспрессо" Рыженко подчеркнул, что среди основных задач Ивановца был поиск и уничтожение надводных целей.
Он утверждает, что уничтоженный катер "Ивановец" невелик, но потенциально очень опасен для нас.