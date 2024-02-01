ГУР официально подтвердило уничтожение российского ракетного катера "Ивановец" — видео

1 февраля Главное управление разведки Украины на официальном уровне подтвердило, что нашим защитникам удалось затопить российский ракетный катер "Ивановец" в оккупированном Крыму. Следует отметить, что первым об этом написала команда online.ua со ссылкой на свои источники в Минобороны Украины.

Уничтожение ракетного катера РФ "Ивановец". Что сейчас известно

Как сообщает пресс-служба ГУР, в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ.

Что важно понимать, новую успешную операцию удалось реализовать при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.

Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением ― «Ивановец» дал крен на корму и затонул. Стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов, – рассказывают в ГУР. Поделиться

Кроме того, указано, что поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.

Что известно об успехах ВСУ на фронте

Украинские защитники продолжают наносить армии РФ масштабные потери в живой силе и технике и истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Поделиться

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам, 1 составу боеприпасов и 4 средствам противовоздушной обороны противника.

Более того, бойцы ВСУ ликвидировали в течение 31 января 1000 солдат РФ.