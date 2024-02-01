ГУР офіційно підтвердило знищення російського ракетного катера "Івановець" — відео

1 лютого Головне управління розвідки України на офіційному рівні підтвердило, що нашим захисникам вдалося затопити російський ракетний катер "Івановець" в окупованому Криму. Варто зазначити, що першим про це написала команда online.ua з посиланням на свої джерела у Міноборони України.

Знищення ракетного катера РФ "Івановець". Що наразі відомо

Як повідомляє пресслужба ГУР, у ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановєц» Чорноморського флоту РФ.

Що важливо розуміти, нову успішну операцію вдалося реалізувати за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― «Івановєц» дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів, — розповідають у ГУР. Поширити

Окрім того, наголошується, що пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті

Українські захисники продовжують завдавати армії РФ масштабних втрат в живій силі та техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Поширити

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони противника.

Ба більше, бійці ЗСУ ліквідували протягом 31 січня 1000 солдатів РФ.